Der SV Sandhausen hat am Mittwoch die Vorbereitung auf seine siebte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga begonnen. Gut gelaunt waren alle Spieler inklusive Neuzugänge gesund und fit mit an Bord und überzeugten mit sehr guten Werten – im Bild v. l. Kevin Behrens, Ken Gipson, Korbinian Vollmann und Leart Paqarada.

Einzig WM-Fahrer Rurik Gislason, der mit Island heute sein zweites Gruppenspiel gegen Nigeria bestreitet, und Tim Knipping (Reha nach Unterschenkelbruch) fehlten. Das erste offizielle Mannschaftstraining findet am morgigen Samstag, um 10:30 Uhr statt. Außerdem werden die Spieler Stefan Kulovits, Denis Linsmayer, Fabian Schleusener und Kevin Behrens am Abend beim Public Viewing in der Fan-Arena Sandhausen zum Spiel Deutschland gegen Schweden vor Ort sein. Am Sonntag, 24. Juni, findet ebenfalls im BWT-Stadion am Hardtwald um 17 Uhr die offizielle Mannschaftsvorstellung statt. zg/Bild: svs