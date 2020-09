Trainingsbeteiligung als gewisses Grundübel

Ein beachtliches 1:1 gegen den SC Olympia Neulußheim, danach ein desaströses 0:6 bei der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen. Konträrer hätte der Auftakt des FC Badenia Hirschacker in der Fußball-Kreisklasse A1 nicht verlaufen können. „Nach dem guten Start sind wir gleich auf dem Boden der Tatsachen gelandet“, bestätigt Marco Obeldobel, der in dieser Saison als spielender Co-Trainer fungiert, diese Einschätzung. „Das ist eine sehr durchwachsene Bilanz, wir müssen weiter arbeiten.“

Wo die schwankenden Leistungen herrühren, da hat der Mittelfeldakteur auch schon ein kleines Grundübel ausgemacht. „Die Trainingsbeteiligung war zuletzt nicht so berauschend. Dadurch fehlt uns schon ein bisschen die Power und Kraft.“ In der Woche nach dem Paket mit dem halben Dutzend aus Edingen-Neckarhausen sei der Besuch in den Trainingseinheiten allerdings sprunghaft angestiegen, das Team kratzte sogar an der Idealbesetzung. Grund dafür ist, dass es im Team stimmt und auch der jüngste Rückschlag nur ein kurzes Magengrummeln verursacht hat. „Die Stimmung ist trotzdem sehr gut. Wir versuchen, durch die Trainingsarbeit die Schwächen abzustellen“, so Obeldobel. Mit Schlussmann Francesco Rubino und Rückkehrer Angelo Racalbuto haben sich zwei Neuzugänge bereits voll integriert und sind zu einem festen Bestandteil der Startelf geworden. „Das sind Spieler, die uns definitiv weiterhelfen“, lobt auch Obeldobel. Mit Carlo de Napoli und Marcel Klimm wurden nun auch noch zwei weitere Akteure nachverpflichtet, die derzeit aber noch nicht spielberechtigt sind. In den kommenden beiden Partien hat der FC Badenia Hirschacker Gelegenheit, die Scharte aus Edingen-Neckarhausen auszuwetzen. Gegen den SC Pfingstberg/ Hochstätt und den TSV Neckarau II ist zwar Vorsicht geboten, jedoch hängen die Trauben hier vermutlich nicht ganz so hoch wie bei den beiden Auftaktgegnern. „Das sind zwei Teams, die aus unseren Tabellenregionen kommen. Unser Ziel muss es sein, aus beiden Partien Siege einzufahren“, gibt Obeldobel die Marschroute vor.

Saisonstart veredeln

Nach dem Pokalcoup der Wochenmitte könnte der FV Brühl II mit einem Sieg über den TSV Neckarau II seinen starken Saisonstart veredeln. Ebenfalls mit einem Aufsteiger zu tun hat es die SG Oftersheim, die am Mittwoch ebenso den Einzug ins Pokal-Viertelfinale feiern konnte. Die Elf von Trainer Toni Casciaro reist nun zum FC Türkspor Mannheim II. Allesamt auswärts gefordert sind die Spvgg 06 Ketsch II (beim SV 98/ 07 Seckenheim), der SV Altlußheim (beim FC Viktoria Neckarhausen), der SC Olympia Neulußheim (beim FK Bosna Mannheim) und der SV Rohrhof (beim 1.FC Turanspor Mannheim).

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020