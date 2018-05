Anzeige

Bereits zum zweiten Mal war die europäische Elite des Garde- und Schautanzsports zu Gast im schönen Vorarlberg. Schon 2014 erwies sich die Wettkampfstätte im Messequartier in Dornbirn als gutes Pflaster für den TSV GymTa-Session Altlußheim und auch in diesem Jahr konnten die Aktiven mit großartigen Leistungen glänzen und sorgten auch für die ein oder andere Überraschung.

Am ersten Tag zeigten bereits die jüngsten Tänzer der Schülerklasse tolle Darbietungen. Allen voran die „Dancing Elements“, die ihren Europameistertitel im Schautanz Freestyle erfolgreich verteidigten. Zum ersten Mal international ganz oben auf dem Podium standen Nele Hauke und Giulia Petry. Die beiden begeisterten mit ihrem Schautanz Duo die Jury und das Publikum.

Sieben Mal die Eins

Für Jessica Lier und Lelia Kränert war der Gewinn des Europameistertitels im Schautanz Duo am zweiten Tag in der Jugendklasse ebenfalls eine Premiere. Die Formation „Estrellas“ hingegen wiederholte den Triumph im Schautanz Freestyle mit einer beeindruckenden Leistung und der Traumwertung von siebenmal Platz eins. Die „Dancing Devils“ feierten bereits mit der Qualifikation für die Europameisterschaft einen großen Erfolg. Doch an diesem Tag setzten die Mädels noch einen drauf und ertanzten sich überraschend die Bronzemedaille im Schautanz Modern.