Traumtor von Rittmaier wird nicht mit Sieg belohnt

Anzeige

Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga FK Srbija hat seinen Vorsprung mit einem Sieg über den SC Reilingen auf vier Zähler ausgebaut.

SC Reilingen – FK Srbija 3:4 (2:1)

Fussball-Kreisliga SC 08 Reilingen – FK Srbija 3:4 Tore: 0:1 ... Fussball-Kreisliga SC 08 Reilingen – FK Srbija 3:4 Tore: 0:1 Markovic (13.), 1:1 Rittmaier (40.), 1:2 Pitulic (43.), 2:2 Schuppel (52.), 3:2 Rittmaier (78.), 3:3 Mitov (88.), 3:4 Stjepanovic (90.+2). Karten: Gelb-Rot für Pitulic (FKS, 56.), wg. wiederholten Foulspiels. Beste Spieler: Fellinger, Schuppel, Jarosch – Sorda, Pitulic, Markovic. MFC Phönix – SC Ol. Neulußheim 1:2 Tore: 0:1 Marx (29.), 0:2 Pelzl (42.), 1:2 M. Hanselmann (83.). Beste Spieler: Fehlanzeige – Pelzl. FV 08 Hockenheim – TSG Weinheim II 5:1 Tore: 1:0 Wudy (8.), 1:1 Leistikow (14.), 2:1 Büchner (25.), 3:1 Maier (38.), 4:1 Vogelhuber (55.), 5:1 Huber (86.). Beste Spieler: Keine Angaben.

Der spiel- und lauffreudigere Liga-Primus, der nach knapp einer Stunde einen Mann weniger auf dem Platz hatte, gewann hochverdient. Denn die Reilinger hatten viel Glück, als sie aus dem Nichts zweimal ausglichen. Die Gäste begannen schwungvoll, profitierten in der 13. Minute allerdings von einem Abspielfehler eines Reilingers, durch den Anton Markovic mühelos das 0:1 erzielen konnte. Auch in der Folgezeit dominierten die Serben. Umso überraschender fiel in der 40. Minute mit der ersten guten Gelegenheit der Reilinger der Ausgleich durch Patrick Rittmaier, der mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich war. Bereits drei Minuten später wurde ein Freistoß von Milos Pitulic erst abgewehrt, doch im Nachschuss traf er unhaltbar zum 1:2. Dieses Ergebnis rettete SC-08-Keeper Jascha Fellinger mit einer Glanzparade in die Pause. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich Fellinger als Meister seines Fachs. Daniel Schuppel gelang nach schöner Vorarbeit von Marco Hoffmann mit der zweiten Reilinger Chance das 2:2. Und als Milos Pitulic in der 56. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-rot sah, witterten die Gastgeber sogar Siegchancen. Plötzlich war es ein offener Schlagabtausch. In der 78. Minute gelang Rittmaier ein selten zu sehendes Tor: Von der linken Grundlinie gab er dem Ball so viel Effet mit, dass er sich über den Keeper ins lange Eck zum 3:2 senkte. Drei Minuten später hatte Daniel Schuppel den Matchball auf dem Kopf, doch freistehend zielte er aus kurzer Distanz über die Querlatte. Stattdessen gelang dem eingewechselten Ninoslav Mitov mit einem Traumtor in den Winkel der Ausgleich zum 3:3. David Stjepanovic schoss den Siegtreffer.

Phönix – Neulußheim 1:2 (0:2)

Gegen einen kämpferisch starken SC Olympia Neulußheim lieferte der MFC Phönix vor der Pause eine katastrophale, unkonzentrierte, von Fehlpässen strotzende Leistung ab. Nach dem Wechsel hatte er den Ausgleich aber eigentlich verdient.