Treiber – Trainer mit Stallgeruch

Nach einem Jahr Pause geht die TSG Eintracht Plankstadt wieder mit einer zweiten Mannschaft in der B-Klasse an den Start. Trainer des Liga-Neulings wird Marco Treiber (Bild), ein Mann mit Stallgeruch. Der 33-Jährige begann seine Karriere in der Jugend der Plankstädter und ist dem Club seitdem treu geblieben und wird mit Fuat Karayalcin (27) und Efisio Staiger (26) zwei Co-Trainer an seiner

...