Trendwende fortsetzen

Hat der durchaus überraschende Sieg bei den Rhein-Neckar-Löwen die Trendwende bei den Jugend-Bundesliga-Handballern der HG Oftersheim/Schwetzingen eingeläutet? Co-Trainer Justin Hahne meinte im Nachgang: „Die Jungs haben sich endlich für ihre harte Arbeit belohnt. Vielleicht haben wir die hohe Niederlage gegen Bittenfeld gebraucht, um sie aufzuwecken. Jetzt sind wir in der Saison angekommen.“ Dies wird sich nun gegen die HSG Konstanz zeigen.

Der Erfolg wurde auch vom Verlierer gewürdigt. „Der Gegner war fokussierter und williger“, meinte RNL-Coach Daniel Haase.

Einstellung und Disziplin

Diese Fokussierung, diesen Willen will das HG-Trainergespann nun auch auf die Platte der Oftersheimer Karl-Frei-Halle gebracht sehen. „Die Jungs müssen mit dem Kopf so weit sein, dass wieder wie letzten Samstag aufgetreten wird“, fordert Übungsleiter Christoph Lahme. Taktisch, konzeptionell sind die Männer von ihm und seinem „Co“ ohnehin immer bestens vorbereitet und geschult. Es gelte also die Einstellung, die spielerische Disziplin hochzuhalten und die Vorgaben umzusetzen.

Aber der Gegner vom Bodensee wird es Oftersheim/Schwetzingen wie schon oft nicht leicht machen. Außerdem hat er selbst zuletzt auf heimischem Feld eine „Watschn“ von Pforzheim/Eutingen kassiert und will nun seinerseits ein Zeichen setzen. Aber damit kennt sich die HG ja auch aus und will auf jeden Fall eine Wiederholung verhindern. Der erste Heimsieg soll unbedingt her. Offen bleiben bis zum Spieltag die Einsätze von Yannik Polifka und Till Nasgowitz, die sich mit kleineren gesundheitlichen Problemen herumschlugen. mj

