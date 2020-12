Treppensteigen und Roboter im Keller

Die Sporthallen und -plätze sind geschlossen und werden es auch noch eine Weile bleiben. Für die Wettkampfsportler ist es schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass sie nicht trainieren und spielen können. Wir haben mal im Tischtennis nachgefragt, wie sich die Aktiven jetzt fit halten oder ob sie vielleicht gar nichts tun.

„Das ist schon eine schwere Zeit für uns“, sagt Lore Eichhorn (Bild unten), die Grande Dame der Region an der grünen Platte. Der 81-Jährigen vom TV Schwetzingen 1864 fehlt die Bewegung kolossal. „Ich merke das auch bei mir, dass kein Tischtennis-Training stattfinden kann“, sagt sie.

Zwar trainiert sie nur einmal pro Woche, dazu kommen aber die regelmäßigen Verbandsspiele in der Verbandsklasse Nord Damen. Bislang sind nur drei Spiele absolviert, für die Schwetzingerinnen lief es bislang mit 5:1 Punkten hervorragend.

Video Lokales So hält sich Ulli Steinle fit - 00:18 Ulli Steinle vom TTC Hockenheim hält sich im eigenen Keller fit. Wie, das seht ihr im Video Ulli Steinle vom TTC Hockenheim hält sich im eigenen Keller fit. Wie, das seht ihr im Video

Mittwochs geht Lore Eichhorn zusätzlich noch ins Frauenturnen zu Übungsleiterin Christa Bourbiel. „Das fehlt mir auch“, sagt Lore Eichhorn. „Gar nichts ist eben auf Dauer zu wenig.“ Sie weiß aber auch: „Rumsitzen ist das Allerschlechteste für den ganzen Körper.“ Als es noch etwas wärmer war, spielte sie mit Ehemann Walter und Sohn Ralf im Hof eine Runde Tischtennis. „Das war sehr schön und auch sehr anstrengend. Doch wenn es kalt ist geht das auch nicht mehr.“ Jetzt fährt sie jeden Tag mit dem Fahrrad einkaufen und geht zu Hause immer die Treppe rauf und runter, um etwas in Bewegung zu bleiben. „Wir machen das Beste daraus.“

Der „Robopong“ hilft

So sieht es auch Ulli Steinle vom TTC Hockenheim: Er hält sich im eigenen Keller fit. „Ich gehöre wohl zu der etwas verrückten pausierenden Fraktion“, lacht er. Er hat den „Robopong TT Roboter“ und eine sehr vernünftig bespielbare Tischtennisplatte aufgebaut. „Wenn ich also das Klackern vermisse, kann ich jederzeit im Keller ein paar Bälle schlagen, notfalls auch mit Trainingspartner“, berichtet der Altlußheimer, die Nummer eins der zweiten Hockenheimer Mannschaft, die in der Bezirksklasse spielt und derzeit auf Platz vier in der Tabelle steht.

Ob die Saison fortgesetzt werden kann, weiß auch Ulli Steinle nicht. Aber wenn ja, ist er dank seines gut ausgerüsteten Kellers einigermaßen vorbereitet.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020