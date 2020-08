Trikot soll einem Fan Freude bereiten

Das ist wirklich eine schöne und einmalige Erinnerung an gleich zwei tolle Dinge: zum einen die Fußball-Zweitliga-Mannschaft des SV 1916 Sandhausen aus der Saison 2019/20 und zum anderen an die Heimatzeitung. Gemeint ist das von allen SVS-Akteuren unterschriebene Trikot, das der Verein als Hauptpreis für das Tippspiel unserer Zeitung auslobte.

Zu den Heimspielen der Elf von Trainer Uwe Koschinat gaben Vertreter von Pfitzenmeier, den Stadtwerken, der Sparkasse Heidelberg, der VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie der Redaktion ihre Tipps zum Spielausgang ab. Auf der Zielgeraden sicherte der Tipp (Sieg für Dynamo Dresden) von SZ-Redaktionsleiterin Katja Bauroth der Zeitung den Gesamtsieg – mit einem Punkt Vorsprung.

Mit Chefredakteur Jürgen Gruler nahm sie nun das Trikot vom Sportlichen Leiter des SVS, Mikayil Kabaca, im leeren BWT-Stadion am Hardtwald entgegen. Und weil die Fußballfans Corona-bedingt vorerst bei Livespielen nicht dabei sein dürfen, soll nun ein SVS-Anhänger den besonderen Dress bekommen.

Die wie vielte Saison kickt der SVS 2020/21 in der Zweiten Bundesliga? – Wer diese Frage richtig beantwortet und die Zahl bis Sonntag, 30. August, mit Betreff: SVS-Superfan an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de mit seinen Kontaktdaten sendet, nimmt an der Verlosung teil. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.08.2020