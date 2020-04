Trio immer noch dabei

Das Osterwochenende fiel in den Jahren 2015 und 2010 – die markanten Punkte auf dem Zeitstrahl in unserer Rubrik „Blick ins Archiv“ – auf das Wochenende zuvor. Dennoch war der 11. April 2010 ein Sonntag, sodass wir die Schlagzeilen des Jahres 2011 in Erinnerung rufen.

11. April 2015: Die Adler Mannheim eröffnen die Finalserie dank des 2:1-Siegtreffers von Ronny Arendt mit einem Erfolg gegen den ERC Ingolstadt. Später krönen sich die Mannheimer zum siebten Mal zum deutschen Meister. Außerdem wird Stefan Zyprian in den Beirat der Deutschen Sportjugend gewählt. Mittlerweile ist er Ehrenamtsbeauftragter des Fußballkreis Mannheim.

11. April 2011: Ein Missgeschick von Sinan Bal kostet den SV 98 Schwetzingen einen Punkt. Besser läuft es bei der HG Oftersheim/Schwetzingen, die sich bei Holger Hubert bedanken kann. Der Spielmacher hatte mit elf Treffern großen Anteil am 30:25-Sieg der HG gegen Pfullingen. Einen Spieler, der heute immer noch im HG-Aufgebot steht, gibt es nicht.

Außerdem ärgerte die Spvgg 06 Ketsch den Landesliga-Spitzenreiter Ziegelhausen/Peterstal. Serkan Cukurova erzielte den umjubelten 1:1-Ausgleich in der Schlussphase. Mit Ayhan und Kerim Öztürk sowie Markus Bertolini läuft ein Trio, das vor neun Jahren in der Startformation stand, immer noch für das Team aus der Enderlegemeinde auf. mjw

