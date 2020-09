Trotter: Nach unten absichern, dann nach vorne schauen

Mit dem Meisterschaftsrennen der Tischtennis-Verbandsklasse Nord werden die beiden hiesigen Vertreter TTC Hockenheim und TTG EK Oftersheim nichts zu tun haben. Beide Klubs streben aber einen Platz im vorderen Mittelfeld an. Als Favoriten gelten der TTV Mühlhausen und BJC Buchen.

„Diese Teams sind durchweg stark besetzt und sollten den direkten Aufstiegsplatz und den Relegationsplatz unter sich ausspielen, falls sie in den gemeldeten Aufstellungen antreten“, schätzt Hockenheims Nummer zwei, Stefan Trotter, die Liga ein. Ein Kandidat für Platz drei könnte die DJK St. Pius mit dem neuen Spitzenspieler Sebastian Tiemann sein.

Mit sieben Spielern am Start

Trotter rechnet dahinter mit einem breiten Mittelfeld und einer spannenden Runde. „Wir möchten erst einmal die notwendigen Punkte zur Absicherung nach unten holen“, gibt er die Marschroute vor. Wenn es gut laufe, könnte Hockenheim im vorderen Bereich des breiten Mittelfeldes landen. Als Abstiegskandidaten sieht er die Aufsteiger FC Külsheim und TTC Neckargerach/Guttenbach.

Hockenheim wird mit sieben Spielern in die neue Saison gehen. Neben den sechs gemeldeten Akteuren zählt Ulli Steinle fest zur ersten Mannschaft, auch wenn an Punkt eins der Zweiten gemeldet ist. Albert Schuhmacher (ehemals Münch) wird nach einem Jahr Pause wieder in einigen Partien mitwirken. Daniel Eberwein ist zurück nach Eggenstein gewechselt.

Das Team startet am Samstag um 18 Uhr (Gymnasiumhalle) gegen Neckargerach/Guttenbach. Da sind zwei Punkte fest eingeplant. Es wird wie überall ein Spiel unter besonderen Vorzeichen. „Wir haben uns an die strikte Einhaltung unseres Hygienekonzepts im Training gewöhnt, dieses wurde in Bezug auf Verbandsspiele jetzt nochmals angepasst“, berichtete Trotter. „Wir hoffen, dass auch die anderen Vereine und Mannschaften sorgsam mit dem Corona-Thema umgehen und überall der Abstand konsequent eingehalten werden kann.“

Kader TTC Hockenheim: Daniel Dörsam (1913 TTR-Punkte), Stefan Trotter (1806), Dominic Simon (1761), Alexander Drobny (1740), Albert Schuhmacher (1701), Ralph Adameit (1607).

„Fremdgeher“ ist die Nummer eins

Er ist wieder da. Nach einem halben Jahr „Fremdgehen“ ist Stefan Berlinghof wieder die Nummer eins der TTG EK Oftersheim. Das Team hatte sich gegen Ende der Hinrunde der Vorsaison aufgelöst, worauf Berlinghof in der zweiten Halbserie in Ketsch spielte. Oftersheim war damit erster Absteiger aus der Verbandsliga und macht nun eine Klasse tiefer einen Neuanfang. Sportwart Wolfgang Gericke ist es gelungen, mit Tim Ackermann einen Spitzenspieler, der noch in der letzten Saison in der C-Liga der Schweiz stark positiv gespielt hat, zusätzlich als Herrentrainer zu verpflichten. Der 70-jährige Gericke, noch amtierender deutscher Mannschaftsmeister der Senioren 70, wird selbst an Position sechs antreten. Mit einem der niedrigsten TTR-Werte der ganzen Liga wird dies eine große Herausforderung. Gleiches gilt für Thomas Berlinghof. In der elf Teams umfassenden Liga möchte die TTG unter den ersten sechs landen.

Die Oftersheimer starten am Samstag (18 Uhr, Schimper-Halle) mit einem Heimspiel gegen die DJK Käfertal/Vogelstang II. „Wir wollen gleich mit einem Sieg starten“, sagte Gericke.

Kader TTG EK Oftersheim: Stefan Berlinghof (1947), Tim Ackermann (1902), Jürgen Reinhardt (1732), Michael Keller (1682), Thomas Berlinghof (1640), Wolfgang Gericke (1610). mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020