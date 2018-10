Trotz des Sieges: „Ein krasser Schritt zurück“

Es war ein Sieg, der sich direkt nach der Schlusssirene gar nicht wie ein Erfolg anfühlte: Das 24:22 (10:13) schmeckte Katrin Schneider, Trainerin der Ketscher Kurpfalz-Bären, überhaupt nicht. Deswegen sparte sie nach dem Duell gegen den TSV Nord Harrislee auch nicht mit Kritik: „Wir haben die Punkte eigentlich nicht verdient. Die Chancenverwertung war katastrophal, die Körpersprache hat nicht gestimmt und auch die zweite Welle war nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das war ein krasser Schritt zurück.“

Die Ausrede, dass mit Saskia Fackel eine der Haupttorschützinnen erneut fehlte, ließ Schneider nicht gelten: „Wenn Saskia daran Schuld ist, dass wir keinen Pass über zwei Meter spielen können, dann ist es eine Entschuldigung. Aber das ist ja nicht der Fall.“ Thomas Löbich, der Sportliche Leiter der Bären, relativierte die Aussage etwas: „Es ist für jedes Team schwer, wenn eine Spielerin fehlt, die so viele Tore im Schnitt macht. Aber dann müssen eben die Mitspielerinnen in die Bresche springen.“

Das tat allen voran Lea Marmodee in der zweiten Hälfte. Bis es aber soweit war, rannten die Gastgeberinnen immer wieder einem Rückstand hinterher. Selbst das zwischenzeitliche 9:7 durch Verena Oßwald gab dem bisher verlustpunktfreien Spitzenreiter keine Sicherheit. Janne Lotta Woch und Merle Carstensen brachten die Nordlichter wieder in Führung (9:10/23.). Der Start in die zweite Halbzeit verlief so durchwachsen, wie der erste Durchgang aufgehört hatte: Lara Eckhardt vergab einen Siebenmeter, Carmen Moser produzierte ein Stürmerfoul und auf der Gegenseite traf Woch zum 15:12 für die Gäste, die in der Vorwoche bei der HSG Gedern-Nidda gehörig unter die Räder gekommen waren (14:22). „Wir haben hier eine Reaktion gezeigt“, fand TSV-Coach Herluf Linde. Doch seine Mannschaft brachte sich mehrfach um den verdienten Lohn. Grund dafür waren vier zum Großteil unnötige Zeitstrafen zwischen der 34. und der 47. Minute. In dieser Phase drehten die Bären den Drei-Tore-Rückstand in eine 19:16-Führung.

Lob für Lea Marmodee

Nun sah Ketsch wie der sichere Sieger aus, aber Nord Harrislee ließ sich nicht abschütteln. Nach einer Strafe gegen Eckhardt verkürzte Franziska Peters auf 19:20. Die Reaktion von Schneider: Zunächst blickte die 28-Jährige entgeistert auf das Spielgeschehen. Doch ihr war anzusehen, dass es in ihr mächtig brodelte. Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen versuchte sie, Ruhe zu bewahren. Doch nachdem Elena Fabritz einen Heber an den Pfosten gesetzt hatte, krallte sie sich in den Oberschenkel von Co-Trainer Löbich. Für etwas mehr Entspannung sorgten die Treffer von Marmodee und Sommerrock. Marmodee fischte zudem noch den einen oder anderen Ball in der eigenen Hälfte heraus und bereitete Treffer vor. „Sie hat ein klasse Spiel gemacht“, lobte Löbich. Den Gegentreffern in der Schlussphase hatte der TSV dann wirklich nichts mehr entgegenzusetzen.

„Ich will gar nicht wissen, wie mein Langzeit-EKG in den vergangenen zwei Stunden aussieht“, war Schneider nach dem Abpfiff dann doch wieder zumindest ein wenig zum Scherzen aufgelegt.

Zuvor hatte sie in der Pressekonferenz aber auch noch einmal die Zuschauer in die Pflicht genommen: „Ich würde mir schon wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Unterstützung von den Rängen kommt, wenn es mal nicht ganz so gut läuft.“ Am Ende ist es aber noch einmal gut gegangen, auch wenn letztendlich eine Menge Glück dabei war, dass die Weste der Bären weiterhin weiß bleibt. „Heute war keine Mannschaft besser oder schlechter. Wenn man oben steht, dann gewinnt man das Spiel und wenn man unten steht, dann verlierst du es eben“, erklärte Löbich.

Unabhängig davon, ob es mit Saskia Fackel – die Linkshänderin trifft in dieser Saison immerhin über fünf Mal im Schnitt – besser gelaufen wäre, die Bären-Fans dürfen sich freuen. „Nächste Woche ist sie wieder dabei“, verspricht Löbich. Dann geht es am Samstag, 28. Oktober, 18 Uhr, bei der HSG Gedern-Nidda darum, die Tabellenführung zu behaupten.

