Anzeige

Zufrieden, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, saß Adrian Fuladdjusch nach der 24:28 (12:15)- Niederlage der TSG Ketsch II gegen den neuen Tabellenführer der 3. Handball-Liga Frauen aus Haunstetten, auf der Pressekonferenz. „Noch nie habe ich so stolz verloren wie heute gegen den TSV Haunstetten.“ Er konnte mit Recht stolz auf seine Mannschaft sein, denn was die Juniorinnen in diesem Spiel als Team gezeigt haben, war aller Ehren wert.

Mit über einer Stunde Verspätung wurde die Begegnung in der Neurotthalle angepfiffen. Die Gäste aus Bayern gerieten auf der Autobahn in eine Vollsperrung, die über zwei Stunden Zeit kostete. Doch Ketsch wartete gerne, man reite nicht auf Paragrafen herum, sondern sei immer um eine faire Lösung bemüht, teil der Verein mit.

Anscheinend waren die Gäste von der langen Anfahrt weitaus weniger ermüdet, wie man hätte meinen können. Sie legten los wie die Feuerwehr und führten nach neun Minuten mit 6:1. Trainer Fuladdjusch musste erst einmal mit einer Auszeit Tempo aus dem Spiel nehmen. In der Folge wussten sich die Ketscherinnen besser zu verkaufen und kamen so dem Gast immer näher. In der Abwehr wurde auf einmal verbissen um jeden Meter gerungen, und im Angriff spielte man immer wieder über den Kreis. So verkürzte die junge Ketscher Mannschaft noch bis zum Pausenpfiff auf 12:15.