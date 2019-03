Trotz Stürzen mit Leistung zufrieden

Wie viele deutsche Teams nutzte auch KMP Honda Racing aus Ketsch die Traditionsveranstaltung Wintercross in Frankenbach als Saisonauftakt. Nach langen Monaten des Wintertrainings will man sehen, wo man steht und Rennpraxis sammeln.

Das Wochenende hatte gut begonnen, auch im freien Training gab es noch Sonnenschein. Je später am Sonntag es wurde, desto mehr hat es dann geregnet, die Rennen fanden unter sehr schwierigen Bedingungen statt. Jeremy Delince und Austin Root waren wie auch Josiah Natzke im Training sehr gut, im Rennen dann etwas unglücklich in Stürze verwickelt. Pascal Jungmann erreichte das Superfinale, die Zeichen stehen für ihn also gut für eine regelmäßige Qualifikation in der ADAC- Youngster-Serie.

Teamchef Alexander Karg warn zufrieden mit der Leistung des Teams: „Jeremy war lange vorne dabei und ist dann unglücklich gestürzt. Die anderen Fahrer sind gut unterwegs, sehr stark von Pascal dass er mit dem MX2 Bike im Superfinale gefahren ist.“

Das Wochenende sei eine gute Vorbereitung für das Team gewesen. „Wir sind auch bei jedem Wetter hier dabei, es gab tolle Jahre und sehr verregnete. Der Veranstalter muss sich aber darauf verlassen können, dass Fahrer einfach da sind und das unterstützen wir, dieses Mal war es dann ein wenig härter. Das ist Motocross.“ zg

