Trotzdem noch Erster

Den Gang zum heimstarken Handball-Verbandsligisten TG Eggenstein – bisher schaffte es nur Hockenheim, dort beide Zähler zu entführen – musste der TV Eppelheim ohne zwei seiner wichtigsten Spieler, Philipp Stotz und Mirko Hess, antreten und nahm nach einem wechselvollen Spiel beim 28:28 (10:14) schließlich einen Punkt mit und bewahrte die Tabellenführung.

Das Spiel begann wie so oft in letzter Zeit, nämlich dass der Gegner erst einmal in Führung ging (5:2), weil wieder klare Chancen durch die TVE-Angreifer ausgelassen wurden. Diesem Drei-Tore-Rückstand lief der Gast bis zur 20. Minute hinterher, dann hatte Dominik Sommer, der aufgrund der Abwesenheit von Stotz diesmal vorne und hinten fast durchspielen musste, auch im Angriff den richtigen „Drive“ gefunden, leitete das Spiel umsichtig und zeigte sich zudem selbst immer wieder durchschlagskräftig. Nach einem zwischenzeitlichen 8:0-Lauf ging es schließlich mit einem beruhigenden Vorsprung in die Kabine.

Defensive wackelt

Nach Wiederanpfiff behauptete der TVE seine Führung zunächst, doch die sonst so sattelfeste Defensive begann auf einmal zu wackeln, die clever über den Kreis spielenden Hausherren kamen immer näher heran und hatten nach 14 Minuten im zweiten Abschnitt schließlich ausgeglichen (20:20). Von nun an ging es hin und her, kein Team setzte sich entscheidend ab und die Eppelheimer hatten noch das Glück, dass die TGE zwei Minuten vor dem Abpfiff zwei Siebenmeter in Folge verwarf.

„Ein Punkt ist ein Punkt, den nehmen wir mit“, meint Sebastian Dürr mit einem leicht gequälten Lächeln, weil er gar nicht glücklich darüber war, dass die Abwehr trotz starker Torwartleistung von Niclas Brendel so ins Schwimmen kam.

TVE: N. Brendel, Reif; Dennhardt (3), P. Brendel (2), Späth, Scheffzek (5), Jäger (1), Marz (7), Hofmann (2), Schäfer, Geier (4), Sommer (4). we

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.12.2019