„Trotzdem war’s eine schöne Zeit“

Nicola Allocca galt in den 1980er Jahren als hoffnungsvolles Fußballtalent. Er spielte beim SV Waldhof Mannheim zusammen mit Maurizio Gaudino und Jürgen Kohler und war auch in seiner Zeit beim Karlsruher SC mit Spielern wie Mehmet Scholl, Oliver Kahn, Michael Sternkopf und Oliver Kreuzer am Ball. In der Saison 1986/87 wechselte er vom SV Waldhof zum damaligen Oberligisten SV 98 Schwetzingen

