Trotzreaktion nach Rücktritt von Staffeldt

Das letzte Derby des SV 98 Schwetzingen gegen die SG ASV/DJK Eppelheim, in dem es um Punkte ging, fand in der Spielzeit 1958/59 statt – damals noch in der 2. Amateurliga. Das neuerliche Aufeinandertreffen der beiden jetzigen Fußball-Landesligisten nach über 60 Jahren stand auf keinem hohen Niveau. Doch dass war den Gästen egal, denn gewannen mit 1:0 (0:0).

Nach dem Sieg gegen Srbija

...