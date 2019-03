TSG Eintracht hängt in den Seilen

Die Plankstadter Mannschaft zeigte in der Handball-Badenliga als Gast in der Knielinger Reinhard-Crocoll-Sporthalle zwar wieder eine Leistungssteigerung im Vergleich zu den Spielen gegen Wiesloch und Pforzheim/Eutingen, unterlag dem heimischen TV Knielingen aber dennoch mit 27:31 (13:14). Es war die dritte Niederlage in Folge. Dadurch überholten die Karlsruher die TSG Eintracht Plankstadt auch in der Tabelle und beanspruchen nun Platz vier für sich.

Die Partie fing mit einem munteren Schlagabtausch an, in dem die Gastgeber (mit Ausnahme beim 0:1) stets die Nase vorn hatten. Dann allerdings schien sich der TV Knielingen zum ersten Mal etwas deutlicher abzusetzen und es drohte, ein deutlicher Rückstand zur Halbzeit zu werden (14:10/27.). Die letzten Minuten vor der Pause nutzen die Gäste aus Plankstadt aber, um zum Anschluss zu kommen.

Doppelpack von Maier

Auch in Hälfte zwei begann Plankstadt gut und erkämpfte sich den Ausgleich und sogar die zwischenzeitliche Führung nach einem Doppelpack von Julian Maier (19:20/41.). Der TV Knielingen ließ sich dadurch aber nicht beeindrucken und übernahm wieder das Kommando (27:23/54.). Der Vier-Tore-Abstand war nicht mehr wirklich zu verringern. Letztlich präsentierte sich der TVK zu abgezockt.

TSG E: Treiber, Bodenseh; Maier (5), Skasik, Tokur (5), Koffeman, Munz (6), Großhans (2), Schöffel (1), Verclas, Stadler, Denne (5/3), Kemptner (3). nt

