Alle vier Fußball-Landesligisten aus unserem Verbreitungsgebiet werden auch in der kommenden Saison an den Start gehen und können am letzten Spieltag am morgigen Sonntag befreit aufspielen.

Der FV Brühl empfängt den ASC Neuenheim, die Spvgg 06 Ketsch muss beim bereits feststehenden Absteiger TSV Michelfeld antreten, die SG ASV/DJK Eppelheim ist zu Gast beim 1. FC Mühlhausen und die TSG Eintracht Plankstadt empfängt die Meisterelf vom TSV Wieblingen.

Eigentlich wollten die Ketscher das Derby gegen FV Brühl gewinnen, um in der Tabelle einen Rang vor dem FVB platziert zu sein. Doch auch im bisher 12. Anlauf gelang es den 06ern nicht, den Nachbarn aus Brühl eine Niederlage beizubringen und mussten mit einem 3:3 Vorlieb nehmen. „Jetzt wollen wir in Michelfeld den verpassten Sieg nachholen, um mit der bestmöglich Platzierung unsere gute Runde beenden“, gibt sich der Ketscher Trainer Frank Eissler kämpferisch.