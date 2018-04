TSG Eintracht muss zittern

Anzeige

Die Plankstädter Handballer haben die Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn in der Verbandsliga vertan. Personell gehandicapt unterlag die TSG Eintracht beim Zweiten Dossenheim mit 25:30 (13:17). Dennoch bleiben die Plänkschder ganz oben im Tableau, ein Punkt Vorsprung verbleibt noch.

Trainer Niels Eichhorn musste neben dem schon länger ausfallenden Dario Tokur auch auf Kreisläufer Maximilian Denne verzichten, der sich im Abschlusstraining verletzt hatte. Hinzu kam, dass Kapitän Axel Schöffel bereits nach acht Minuten die Rote Karte sah und sich das Spiel fortan von der Tribüne aus ansehen durfte. Erfreulicherweise wieder mit an Bord war Linkshänder Timo Munz, der sein Comeback nach schwerer Erkrankung gab, zusätzlich stand Maximilian Verclas aus der zweiten Mannschaft im Kader.

Dossenheim erzielte mit dem ersten Angriff das 1:0, zusätzlich erhielt auch noch Shooter Tobias Pristl nach 56 (!) Sekunden die erste Zwei-Minuten-Strafe der Partie. Die Gastgeber zeigten von Beginn an, dass sie den Kampf um die Meisterschaft noch nicht aufgegeben haben, blieben konstant in Führung (4:2/ 5.). Dann folgte mit der bereits angesprochenen Disqualifikation für Schöffel die nächste Hiobsbotschaft. Für ihn rückte Magnus Verclas an den Kreis und in den Innenblock. Es schien, als hätte diese Schiedsrichterentscheidung die Plänkschder ein wenig aus der Bahn geworfen, Dossenheim konnte sich auf 11:5 absetzen (16.). Vor allem Nicolai Mohr sorgte für Alarm in der Plankstädter Hintermannschaft, erzielte drei Tore in Folge. Folgerichtig zog Eichhorn die grüne Karte, danach berappelte sich sein Team wieder. Ein 4:0-Lauf bis zum 11:9 brachte die Gäste heran. Dann sah sich Plankstadt erneut in Unterzahl auf dem Feld. Dies nutzten die Germanen gnadenlos aus (17:12/29.). Sekunden vor der Pause verkürzte Julian Maier vom Siebenmeterstrich auf 17:13.