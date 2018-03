Anzeige

Das Fußball-Landesligaspiel der TSG Eintracht Plankstadt beim FC Viktoria Bammental endete mit einer satten 0:4-(0:2)-Klatsche für die Plankstadter.

Die Partie stand schon von Beginn an unter keinem guten Stern: Johannes Gaa von der TSG gelang gleich in der ersten Minute ein Treffer – allerdings ins eigene Tor. Dieser Fauxpas saß scheinbar allen Plankstadtern so tief in den Knochen, dass sie sich gegen den Tabellendritten in der ersten Halbzeit achtbar schlugen. Erst in der 43. Minute gelang Stefan Wurm das 2:0 für Bammental.

Auch nach Wiederanpfiff wehrte sich die TSG Eintracht weiter energisch, wurde aber nicht belohnt. Carsten Klein verwandelte schließlich einen Strafstoß zum 3:0. Klein war es auch, der vier Minuten vor Abpfiff den Schlusspunkt setzte.