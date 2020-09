TSG Eintracht steigt in die Saison ein

Mit einer Woche Verspätung startet nun auch die TSG Eintracht Plankstadt an diesem Samstag in die Saison der Handball-Badenliga. Die eigentlich für das vergangene Wochenende angesetzte Auftaktpartie musste aufgrund zu hoher Infektionszahlen in Viernheim verschoben werden. So beginnt die Saison nun mit dem Heimderby gegen den TSV Rot.

Der Aufsteiger – nach vier Jahren Abstinenz wieder zurück in Badens höchster Spielklasse – hat bereits die ersten Zähler auf dem eigenen Konto verbucht: Zum Auftakt gab es einen 29:26-Erfolg gegen die Reserve der HG Oftersheim/Schwetzingen. Die Plankstadter Wölfe müssen sich auf einen eingespielten Gegner einstellen, im Kader des TSV gab es nur wenige Veränderungen. Dabei gelang dem Team um Trainer Sebastian Thome jedoch ein kleiner Transfercoup, mit Maximilian Hornstein wurde ein erfahrener Rückraumspieler von der SG Leutershausen losgeeist.

Doch auch Wölfe-Coach Niels Eichhorn kann im dritten Badenliga-Jahr in Serie auf einen fast unveränderten Kader bauen, der einzige Neuzugang kommt ebenfalls aus Leutershausen: Der drittligaerfahrene Linkshänder Dominic Seganfreddo verstärkt das Wolfsrudel auf der rechten Außen- und Rückraumposition. Er soll mithelfen, nach zwei erfolgreichen Jahren mit Platz drei und Platz fünf in der Endabrechnung den erneuten Klassenerhalt zu schaffen. Dies dürfte angesichts von mindestens drei Abstiegsplätzen in diesem Jahr noch einmal ein schwierigeres Unterfangen werden. Dennoch geht das Rudel optimistisch in die neue Runde.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen II gehört zu den fünf geschlagenen Teams des ersten Spieltages in der Handball-Badenliga. Deshalb sollte sie nun bemüht sein, im kommenden Heimspiel zu punkten, um nicht sofort gewaltig unter Klassenerhalts-Stress“ zu stehen. Weitere vier Mannschaften haben ihre Erstrundenbegegnung noch nicht absolviert, sondern verschoben. Dazu gehört die SG Leutershausen II, die nun zur HG kommt. So gesehen ist die Ausgangslage sehr offen, zumal der Gast als Unterbau einer Drittliga-Mannschaft eine ähnliche Struktur wie der Hausherr aufweist.

An der Aufstellung werde sich im Vergleich zur Vorwoche wohl nicht viel ändern, Endgültiges werde jedoch erst nach dem freitäglichen Abschlusstraining feststehen, lässt Coach Julian Zipf durchblicken. „Wichtig ist, dass wir aus unserer Niederlage in Rot etwas gelernt haben und es nun gegen Leutershausen besser machen werden.“

Kalabic hofft auf Überraschung

Der HSV Hockenheim muss nach der Auftaktniederlage in Knielingen (wir berichteten) an diesem Samstag im ersten Heimspiel gegen die SG Heddesheim ran – ohne Zuschauer. „Das ist für alle schade, die Mannschaft, den Verein, die Fans“, bedauert Trainer Admir Kalabic. Aber die Gegebenheiten in der engen Jahnhalle lassen es vorerst noch nicht zu. „So gibt es keinen Heimspielvorteil“, ärgert er sich. denn die Zuschauer hätten den Aufsteiger und Außenseiter vielleicht zu einer Überraschung treiben können. „Aber vielleicht gelingt uns das irgendwie, wenn wir die Leistung von Knielingen wiederholen.“ Verzichten muss er noch auf Torwart Herbert Wagner (Knieprobleme).

Unbequemer Gegner

Nach dem Unentschieden im Auftaktspiel der Runde 20/21 reist das Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen am Samstag nach Pforzheim. Hier steht das Spiel gegen die SG Pforzheim/Eutingen II an. Gegen die unangenehm spielenden Gastgeber tat sich die HSG schon immer schwer, versteht es die SG sehr gut, mit langen Ballpassagen das Tempo zu verschleppen und die Abwehr des Gegners lange Zeit zu beschäftigen, um dann im richtigen Zeitpunkt eine effektive Entscheidung zu treffen. Hier gilt es für das HSG-Team, äußerst aufmerksam und kompakt in der Defensive zu stehen, um dem gegnerischen Angriff die Effektivität zu nehmen. ali/zg

