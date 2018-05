Anzeige

Die Erleichterung war den Fußballern und Verantwortlichen der TSG Eintracht Plankstadt in ihren Gesichtern abzulesen. Im Abstiegsgipfel der Landesliga gewannen die Gastgeber gegen den direkten Verfolger TSV 1895 Michelfeld verdient mit 3:0 (0:0). „Wir haben in der zweiten Halbzeit den Willen gezeigt, den man braucht, um am Ende in der Liga zu bleiben. Der Sieg gegen Michelfeld war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“, sagte Co-Trainer Björn Weber erleichtert. Die Mannschaft durfte sich nach dem Abpfiff von den Fans mit Sprechchören feiern lassen.

Allerdings mussten die Zuschauer eine ganze Weile warten, denn Plankstadt drehte erst nach der Pause auf. In der ersten Halbzeit war das Niveau der Begegnung schwach. Das war auch der Tatsache geschuldet, dass für beide Mannschaften eine Menge auf dem Spiel stand, denn aktuell rangiert Michelfeld auf dem Abstiegsrelegationsplatz und Plankstadt nur eine Position davor.

TSG E. – Michelfeld 3:0 (0:0) TSG Eintracht: Uhrig; Pfau, Patti, Langer, Gaa (46. Riedel), Hanbas, Badalak, Wolf (46. Herrmann), Neugebauer (86.), Schmitt. Tore: 1:0 Schmitt (47.), 2:0 Herrmann (81.), 3:0 Herrmann (83.). Beste Spieler: Herrmann, Patti – Hodecker. Schiedsrichter: Niklas Dickermann (Bretten). mjw

Das Motto also klar: Verlieren verboten! „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen und haben zu wenig gemacht. Das haben wir in unserer Ansprache dann ruhig und sachlich analysiert. Aber die Jungs wussten auch selbst, was sie bis dahin nicht so gut umgesetzt hatten“, erklärte Weber. Daniele Patti (26.), Simon Wolf und Savas Badalak (beide 45.) hätten aber schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellen können. Doch der ehemalige Ketscher Schlussmann Sascha Schippl konnte den Rückstand zumindest im ersten Durchgang noch verhindern.