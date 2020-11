TSV und HG nehmen an Studie teil

Die Konzentration ist Tim von Borstel deutlich anzusehen. Der 13-Jährige steht fokussiert in der Helix-Arena – eine Art 360-Grad-Kino in Zuzenhausen – und nimmt an der Studie „Kognitives Training im Breitensport“ des „TSG-Research Lab“ teil. Gleich beginnt für ihn die nächste Runde des interaktiven Videospiels „NEO360“, bei dem er mithilfe eines Handcontrollers versuchen muss, eine Scheibe in ein bewegliches Tor oder zu einem seiner virtuellen Mitspieler zu steuern. „Ziel der Studie ist es, herauszufinden, welche Wirkung das Training per Videospiel auf die kognitiven Leistungen, auf die sportliche Aktivität und den emotionalen Zustand hat“, erläutert Paul Ehmann, Doktorand der Psychologie.

Der Ablauf sieht so aus: Um Tim herum beginnen sich die als grüne Figuren getarnten Mitspieler und die als rot gefärbten Gegenspieler zu bewegen. Tim steuert mit dem Controller eine sogenannte Disc in Richtung Tor, das ständig seine Position wechselt. Ehe das Spielgerät einschlägt, ist das Tor aber schon wieder verschwunden. Tim ärgert sich zwar kurz, aber dann geht es auch schon wieder weiter. Die nächste Disc erscheint, ein neuer Versuch steht an. „Es läuft nicht immer perfekt“, sagt der Nachwuchshandballer später. „Aber ich habe gelernt, mich auf etwas zu fokussieren und nicht gleich aufzugeben.“ Tim gehört zu einer Gruppe von rund 50 Mitgliedern der HG und des HG-Stammvereins TSV Oftersheim, die den Forschern bei der Umsetzung der Studie behilflich ist. Neben den Handballern sind auch die anderen Abteilungen des TSV dabei: die Leichtathleten, Volleyballer, Turner und Kletterer. Auch die E-Sportler nehmen an dem über einen Zeitraum von vier Wochen angesetzten zweimaligen Training pro Woche sowie einem Test zu Beginn und zum Ende der Studie teil.

Die Teilnehmer waren „neugierig, wie die Helix-Arena funktioniert und wie dieses moderne Training aussieht“. Unter anderem sind sie mit Virtual-Reality-Brillen ausgestattet. „Eine Erkenntnis ist, dass es sinnvoll wäre, mich mehr mit dem peripheren Sehen zu beschäftigen und dieses zu trainieren“, stellt eine Teilnehmerin fest.

Neue Idee für Gesundheitssport

Mit jedem Training fiel es den Teilnehmern leichter, abzuschätzen, wie schnell sich die Feldspieler bewegen und wann es sich lohnt, die Disc in Richtung Tor zu befördern. Auch die Drittliga-Handballern der HG, die wegen der Corona-Pandemie ebenfalls pausieren müssen, liegen nicht auf der faulen Haut, sondern tragen ihren Teil zur Studie bei. Florian Burmeister sagt: „Ich wollte wissen, ob sich meine kognitiven Fähigkeiten verbessern und wie das Training funktioniert. Trotz der kurzen Einheiten habe ich Verbesserungen wahrgenommen. Ich habe eine schnellere Reaktion und einen besseren Überblick bekommen. Bis zur Kontrolle am Ende der Studie weiß man aber noch nicht genau, wie gut die Trainingseinheiten tatsächlich gefruchtet haben.“

„Wir wollen auch sehen, wie die Teilnehmer die Helix-Arena und die VR-Brillen bewerten“, sagt Marcel Peitgen, der eine Abschlussarbeit über die Studie verfassen wird. „Die Ergebnisse liefern möglicherweise Hinweise darauf, ob und wie sich kognitives Training als Zusatzangebot in Sportvereinen etablieren lässt“, ergänzt Ehmann.

Das wäre ganz im Interesse des TSV-Vorsitzenden Markus Lauff, der selbst an der Studie teilnimmt und das Training bislang als „sehr motivierend“ empfindet, weil er schnell Fortschritte bemerkt habe. Lauff weiter: „Ich bin durchaus stolz darauf, dass wir Partner des TSG-ResearchLab geworden sind. Als innovativer, aber auch traditioneller Sportverein hilft es uns zu verstehen, was in der Zukunft für einen Sportverein relevant sein könnte. Insbesondere erhoffen wir uns neue Ideen für innovative Angebote im Gesundheitssport.“ mjw

