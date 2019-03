TTC braucht unbedingt einen Heimsieg

Noch vier Spiele liegen vor dem TTC Ketsch in der Frauen-Oberliga. Die letzten beiden gegen die Spitzenteams Weinheim und Süßen sind nicht zu gewinnen, bleiben also nur die Partien zuvor gegen Herrlingen und in Singen, um die noch nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Heute um 18 Uhr (Turnhalle am Rathaus) erwarten die Ketscherinnen den TSV Herrlingen, der derzeit den ersten

