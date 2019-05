TTC Ketsch ist badischer Jugendmeister

Die U18 des TTC Ketsch hat in Walldorf die badische Tischtennis-Mannschaftsmeisterschaft gewonnen. Der Ketscher Nachwuchs setzte sich gegen TTV Ettlingen, TTV Mühlhausen, TTG Walldorf und SG Waldhilsbach/Bammental durch.

Das Turnier wurde im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Nach drei Siegen fiel die Entscheidung beim Remis gegen Mühlhausen nur aufgrund des besseren Satzverhältnisses. Mit dem Gewinn der Meisterschaft hat sich Ketsch für die baden-württembergischen Titelkämpfe am 25. Mai in Offenburg qualifiziert.

Als einziger Verein war der TTC noch mit zwei weiteren Teams in Walldorf vertreten, was für die führende Rolle in der Nachwuchsförderung spricht. Die männliche U15 holte mit Jendrik Sturm, Johannes Strasser, Christian Gaa und Samuel Abel einen beachtlichen dritten Platz. Die weibliche U15 musste sich lediglich der SG Heidelberg-Neuenheim geschlagen geben. Zum Einsatz kamen Leonie Sturm, Vanessa Burkhard, Leonie Wilhelm und Emma Schenke. mra/

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.05.2019