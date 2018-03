Anzeige

Brühl enttäuschend

Bei den Frauen musste sich der TV Brühl mit einem enttäuschenden 7:7 gegen den Tabellenletzten VSV Büchig II begnügen. Nur Susanne Amos war gut in Form. Sie gewann das Doppel mit Kerstin Eberle und alle drei Einzel. Im Spitzeneinzel gegen Felicitas Reif hieß es 3:2 (12:10, 8:11, 5:11, 11:9, 11:9). Eberle vergab gegen Reif und Nina Egeling jeweils ein 2:0.

Das Verbandsklassen-Derby entschied Favorit TTC Hockenheim beim TTC Ketsch II mit 9:2 klar für sich. Allerdings gab es sechs Fünfsatzspiele, von denen Hockenheim vier für sich entschied, zwei davon in den Doppeln. So legte der Zweite mit wieder einmal drei Doppelsiegen den Grundstein zum zwölften Saisonsieg und darf weiter vom Aufstieg träumen. Die ersten vier Einzel gingen an Hockenheim. Daniel Dörsam siegte deutlich 3:0 gegen Boris Pastler, Stefan Trotter schlug Sandro Siegmund 3:1.

Im hinteren Paarkreuz trafen Alexander Drobny und Markus Münch auf die Ketscher Nachwuchsspieler Tim Schütze und Max Wollenweber. In beiden Spielen wurden 2:1-Führungen noch abgegeben, in den entscheidenden Durchgängen hatten die Ketscher jeweils mit 11:9 die Nase vorn. Beim 7:2 lieferte sich Dörsam mit Siegmund vier Sätze lang ein knappes Match, legte im fünften Satz aber noch eine Schippe drauf und gewann sicher 11:3. Am Nebentisch spielte Trotter in den entscheidenden Phasen starke Bälle gegen Pastler (3:1). „Wir haben unser Spielverhältnis weiter verbessert, dies kann im Zweikampf um die Meisterschaft mit Heidelberg am Ende entscheidend sein“, freute sich Trotter.

Weitere Niederlage für Ketsch II

Ketsch kassierte tags darauf beim FC Lohrbach mit 4:9 noch eine weitere Niederlage. Erneut gingen vier von sechs Fünfsatzspielen verloren. Im oberen Paarkreuz war für Boris Pastler und Sandro Siegmund gegen Markus Schmitt und Jannik Frey nichts zu holen. Lukas Wehland gewann in der Verlängerung 14:12 gegen Edvin Daugerdas, vergab aber gegen Paul Zeus eine 2:0-Führung.

Ohne Iris Daniel gewann der TV Schwetzingen in der Verbandsklasse gegen Viernheim 8:5. Nach einem 1:1 in den Doppeln zog Schwetzingen auf 4:1 davon. Lore Eichhorn gewann alle drei Einzel 3:0, auch Tanja Liebler war dreimal nicht zu schlagen. Karin Brenner gab wegen einer Armverletzung auf.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.03.2018