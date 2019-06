Türkisches Trio folgt Taha Akgül

Bei den Ringern der RKG Reilingen/Hockenheim nimmt der Kader für die kommende Bundesliga-Premierensaison seine endgültige Form an. Vor der finale Kaderpräsentation am Sonntag, 30. Juni, hat der Neu-Bundesligist die Verpflichtung von drei weiteren türkischen Nationalringern bekanntgegeben. Nach Olympiasieger Taha Akgül konnten die RKG-Kaderplaner um Berater Serdar Topcu noch Ender Coskun (80/86 kg Freistil), Süleyman Demirci (98 kg Greco) und Hüseyin Gündüz (98/130 kg Freistil) davon überzeugen, für die Ringkampfgemeinschaft aus der Kurpfalz auf die Matte zu gehen.

Der 30-jährige Coskun bringt Trainer Wolfgang Laier mehr Flexibilität in den mittleren Freistilklassen und kann sich hervorragend mit Thilo Dicker ergänzen. Der aus der türkischen Hauptstadt Ankara stammende Athlet nahm schon an einigen Welt- und Europameisterschaften teil und wird in sein erstes Bundesligajahr gehen.

Gleiches gilt für Süleyman Demirci, der mit seinen 26 Jahren bereits etliche internationale Erfahrung sammeln konnte. Ergänzt werden die beiden durch Hüseyin Gündüz, der seinem Trainingspartner Taha Akgül nach Reilingen folgt und eine weitere Alternative in den hohen Gewichtsklassen darstellen wird.

Für die Ringkampfgemeinschaft hat sich die Zusammenarbeit mit Serdar Topcu somit bereits nach wenigen Wochen gelohnt, wie Heiko Schweikert resümiert: „Jetzt haben wir insgesamt vier türkische Nationalringer in unseren Reihen, darunter den wohl aktuell besten Freistiler der Welt. Die Zusammenarbeit mit Serdar Topcu hat sich für uns mehr als bezahlt gemacht, wofür wir ihm dankbar sind. In unserer Aufstellung sind wir jetzt auch sehr flexibel und konnten gleichzeitig den Stamm unserer Aufstiegsmannschaft halten.“

Für die RKG steht mit dem Pokalturnier des NBRV in Hemsbach die erste Generalprobe vor der Tür. Als Bundesligist und Titelverteidiger kommen die Reilinger nicht um die Favoritenrolle herum, auch wenn mit Ladenburg ein ambitionierter Regionalligist mit an den Start geht.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.06.2019