Beim Oberliga-Vorletzten TuS Ottenheim wurden die Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen ihrer Favoritenstellung gerecht und gewannen ihre Pflichtaufgabe mit 27:25 (16:11). Dabei überzeugten sie besonders vor der Pause mit ihrer Routine und legten zu diesem Zeitpunkt den Grundstein zum Erfolg.

Eine starke Abwehrleistung, gut gespielte Spielzüge und eine extra Portion Kampfgeist sorgten auch in der zweiten Hälfte dafür, die Führung vorerst zu bewahren. Teilweise nahm die HSG eine der gegnerischen Rückraumspielerinnen in direkte Deckung, um so den TuS-Spielfluss zu stören. Der Plan ging auf. Ottenheim gelang es lediglich, auf 17:20 (38.) zu verkürzen, bevor die Partie über 20:26 (50.) in eine turbulente Endphase mündete. „Wenn wir unsere freien Möglichkeiten reinmachen, gewinnen wir dieses Spiel“, meinte allerdings TuS-Trainer Tobias Buchholz.

Und am Ende hätte noch mehr herausspringen können. Die HSG leistete sich vier technische Fehler hintereinander, doch Ottenheim zog daraus keinen Nutzen. Die Partie verlief nach dem 20:26 fünf Minuten lang völlig torlos. Erst danach schloss der Gastgeber etwas auf (24:26 und Ballbesitz), aber die HSG brachte mit dem notwendigen Glück den Erfolg dann noch über die Zeit.