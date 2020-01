Turnier für Nachwuchs

Zu einem Zugpferd und einem der renommiertesten Jugendturniere in der Hallensaison hat sich der Bürger & Winter Kids Cup der SG Oftersheim entwickelt. Bereits zum sechsten Mal lädt der Klub am kommenden Wochenende, 18. und 19. Januar, zu dem großen Hallenspektakel des Jugendfußballs ein.

Am Samstag präsentieren sich die F-Jugendlichen, ehe sich am Sonntag die Bambinis und die E-Jugendlichen zeigen dürfen.

Insgesamt 48 Mädchen- sowie Jungenmannschaften werden mit Leidenschaft und Spielfreude gegeneinander antreten. „Bei Hallenturnieren gelten etwas andere Regeln, die Kinder müssen umschalten und kürzere Wege, ein anderes Terrain bewältigen. Das macht Hallenfußball in der kalten Jahreszeit zu einer interessanten und herausfordernden Ergänzung zum regulären Spielbetrieb“, erklärte Christopher Paul aus dem Organisationsteam in einer Presseerklärung.

Bereits in den Vorjahren bevölkerten bis zu 2000 Besucher die Karl-Frei-Halle in Oftersheim. Beginn ist an den beiden Turniertagen jeweils um 9 Uhr. wy

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.01.2020