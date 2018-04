Anzeige

Der Badische Fußballverband bietet in den Altersklassen Frauen Ü35, Männer Ü50 und Ü60 am Samstag, 9. Juni, beim ASV Hagsfeld Turniere um die Badische Meisterschaft an.

Bei den Frauen wird dabei „Sieben gegen Sieben“ auf Kleinfeld gespielt, eine Mannschaft besteht aus maximal zehn Spielerinnen. Der Badische Meister qualifiziert sich für die Süddeutsche Ü35-Meisterschaft am 28. Juli bei der TSG Hofherrnweiler, der SFV-Meister tritt dann beim DFB-Cup am 15./16. September in Berlin an.

Die Männer-Teams treten auf Kleinfeld „Sechs gegen Sechs“ an, Ü50-Männer müssen über einen gültigen Spielerpass verfügen. Der Badische Meister fährt wie die Frauen zum Süddeutschen Turnier am 28. Juli bei der TSG Hofherrnweiler. Darauf folgt die Deutsche Ü50-Meisterschaft am 15./16. September in Berlin. Ü60-Männer müssen nicht zwingend über eine Spielberechtigung verfügen. Der badische Meister qualifiziert sich für die Baden-Württemberg-Meisterschaft am 15. September beim TSV Kuppingen.