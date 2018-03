Turntalentschule wieder erfolgreichster Verein

Anzeige

Nach den tollen Ergebnissen des ersten Tags der badischen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik (wir berichteten) ging der Erfolg des ausrichtenden TBG Neulußheim am zweiten Wettkampftag weiter. In den Schülerleistungsklassen zehn und elf Jahre gingen acht Neulußheimer Mädchen an den Start. bei den Zehnjährigen turnten sich die drei Neulußheimerinnen zum Dreifacherfolg. Badische Meisterin wurde Mina Shamil vor Xenia Nekrasov und Isabel Vendur. In der Schülerleistungsklasse war ein relativ starkes und großes Teilnehmerfeld am Start. Mit deutlichem Punktevorsprung gewann Evelin Azaronok die Goldmedaille, Silber sicherte sich Solyani Castro Hupp. Auch die anderen TBG-Gymnastinnen waren gut platziert: Diana Steckaite (4.), Ekaterina Eliseeva (5.) und Karina Lukina (8.).

Ausgezeichnete Paare

Erstmalig schickte der TBG Duo-Formationen bei badischen Meisterschaften ins Rennen. In der Schülerklasse zehn bis zwölf Jahre starteten zwei Duos aus Neulußheim. Beide Paare zeigten alle Gerätewechsel ohne Verluste. Gold ging an das Duo Ekaterina Eliseeva und Milena Opalewytsch, die mit Reifen turnten. Die Silbermedaille gewannen Mina Shamil und Leona Callaki mit ihrer Keulenübung. In der Duo Kategorie 15 Jahre und älter boten die zwei ältesten TBG-Gymnastinnen Anna Podgorny und Elina Gaus eine tolle Keulenchoreographie zu „Let´s get loud“ und sicherten sich mit einem riesigen V souverän die Goldmedaille.

Die Bilanz des gastgebenden TBG Neulußheim war mit sieben Mal Gold, vier Mal Silber und drei Mal Bronze hervorragend. Die Turnta-lentschule Neulußheim war somit der erfolgreichste Verein der Landesmeisterschaften. zg