TV Brühl hat sich von Abstiegsplätzen distanziert

Es war nicht nur der erste Brühler Auswärtssieg in der laufenden Saison der Handball-Landesliga, sondern auch ein ungemein wichtiger dazu. Durch den hart erkämpften 28:25-(17:12)-Erfolg beim TSV Rot hat sich der TVB auf Rang acht verbessert und sich außerdem noch ein Stück weiter von den Abstiegsplätzen entfernt, während sich Rot weiter tief im Tabellenkeller befindet.

Das Spiel selbst kann in drei Phasen aufgeschlüsselt werden. Fast die komplette erste Halbzeit gehörte eindeutig den gut organisierten Gästen, die den Hausherren in allen Belangen überlegen waren. Vom Keeper bis zum Linksaußen agierten die Brühler beinahe fehlerlos und lagen stets deutlich in Führung (0:4, 4:10, 10:17). Für Rot sprach praktisch nichts. Als die zweite Hälfte begann war plötzlich alles anders. Die Gäste wirkten gehemmt und unsicher, der Vorsprung schmolz zusehends und der TSV, der schon geschlagen schien, witterte Morgenluft und hatte bald den Ausgleich geschafft (18:18/43.), während Brühl nur ein einziges Tor warf. Trainer Zdeno Gajarsky nahm die dringend notwendige Auszeit. Diese zahlte sich dadurch aus, dass Rot das Spiel nicht zu sehr drehte (19:18, 21:20. Bis fünf Minuten vor Schluss ging es ausgeglichen weiter (25:25). Dann hatten sich die Gäste wieder gefangen und erzielten die entscheidenden Treffer. Oliver Palme war der Matchwinner mit zwei späten Toren und Robin Faulhaber vernagelte seinen Kasten vollends. Der Erfolg hätte wesentlich deutlicher ausfallen müssen, wenn sich Brühl nicht diese viertelstündige Auszeit genehmigt hätte.

TVB: Faulhaber, Schünemann; Gaisbauer (4), O. Palme (5), Gaa (5), Schuhmacher, Schwab (2), J. Kraft (1), Noske (5/2), Dederichs, Jakob, Häusler (1), Diehl (5). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019