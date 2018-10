TV Brühl sprüht vor Spielwitz

Leichter als erwartet entledigten sich die Brühler Badenliga-Handballerinnen der kniffligen Aufgabe bei der bislang heimstarken HG Königshofen/Sachsenflur und siegten souverän mit 32:20 (15:8). Was sich in den letzten Spielen bereits herauskristallisiert hatte, trat auch hier deutlich zu Tage.

Als Brühler Trumpfkarte erweist sich weiter das fein abgestimmte Abwehrverhalten. Die offensive Deckung ließ dem Gastgeber kaum einmal Platz und Luft, um zum Erfolg zu kommen. Die laufintensive Deckungsarbeit funktionierte fast über die gesamte Spielzeit. Lediglich zehn Minuten zu Beginn kam die HG in den Genuß ausgeglichener Spielanteile (4:3). Dann hatten sich die Gäste auf die gegnerischen Attacken eingestellt und erstickten jegliche erfolgversprechende Ansätze schon im Keim.

Zehn Tore in Folge

Auf der anderen Seite sprühte die Offensivabteilung Brühls vor Tastendrang und Spielwitz. Die Abwehr der HG hatte nach der Abtastphase gegen die schnellen Spitzen der Gäste öfter als ihr lieb sein konnte, das berühmte Nachsehen. Ganze zwölf Minuten genügten, um die Partie zumindest vorzuentscheiden – und zwar in beeindruckender Manier. Zehn Tore in Folge sind schließlich nicht alltäglich (13:4). Danach brannte nichts mehr an. Die Gäste spielten wie aus einem Guß, wobei Linksaußen Lisa Bühn mit ihren zehn Toren den Vogel abschoss Zur Pause machte sich bei Königshofen/Sachsenflur bereits Ernüchterung breit.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte der Gastgeber fast schon verzweifelt, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben. Das Vorhaben scheiterte jedoch an der Einstellung Brühls, das da weitermachte, wo es zuvor von der Pausensirene gestoppt worden war (25:15), der Rest war eigentlich nur noch Formsache. In der fairen Partie – insgesamt gab es nur vier Zeitstrafen – setzten die spielerisch überlegenen Gäste weiter die Akzente und siegten locker. Die mannschaftliche Geschlossenheit und das Spielverständnis des TVB überzeugten auch in Lauda, die Arbeit von Trainer Franz-Josef Höly trägt weiter Früchte.

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Li. Bühn (10), Röllinghoff (6/3), Gross (4), Siebenslist (2/1), Henn, Pristl (2), Renkert (3), Tomann (1), P. Lederer (4), L. Patzschke. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018