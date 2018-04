Anzeige

Der TV Brühl hat im Handball-Tollhaus Plankstadt die Nerven behalten und die zumindest vorentscheidende Begegnung der 1. Kreisliga im direkten Duell mit 26:20 (11:9) für sich entschieden.

Theoretisch ist damit der Aufstieg in die Landesliga beschlossene Sache, denn es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der eine rechnerisch noch fehlende Punkt (eher mehr) nicht am Sonntag bei Schlusslicht HG Oftersheim/Schwetzingen III eingefahren wird. Dieses will sich zwar wehren, dürfte aber wohl im Anschluss eher den eigenen Abstieg begießen dürfen.

Dabei war in Plankstadt die Anspannung der Brühler vor Beginn greifbar. Die Brühler Handballfans hatten den Großteil der Tribünen in der Mehrzweckhalle in Beschlag genommen und ihre Mannschaft 60 Minuten lang angefeuert. Die Mannen um Trainer Zdeno Gajarsky gaben zunächst auch den Ton an und lagen schnell 3:0 vorne. Die Hausherren, die die Partie gewinnen mussten, um die eigenen Aufstiegschancen am Leben zu erhalten, schlugen zurück (5:4). Es war jetzt ein Spiel auf Augenhöhe. Keine Mannschaft war in der Lage, sich abzusetzen. Brühls Deckung stand kompakt und hatte in Keeper Dominik Wild einen Klassemann zwischen den Pfosten. Im Angriff haperte es dagegen ein wenig, an Wurfgenauigkeit und Geschwindigkeit.