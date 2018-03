Anzeige

Die Basketball-Damen des TV Schwetzingen haben das Spitzenspiel der Basketball-Oberliga klar mit 49:66 gegen Tabellenführer „Basket Ladies Kurpfalz II“ verloren. Schon im Vorfeld waren die Vorzeichen für das Team von Frank Niedrig nicht gut gestanden, da drei Spielerinnen krankheitsbedingt nicht zur Verfügung standen.

Von Beginn an war das Spiel von Nervosität geprägt. Immer wieder schlichen sich Unkonzentriertheiten in das Spiel der beiden Kontrahenten ein. Es fanden beide Teams nicht in den gewohnten Spielfluss. So ging mit beim Stand von 12:12 in die Viertelpause. In dieser wurden die Spielerinnen daran erinnert, taktisch disziplinierter zu spielen und sich auf ihre Stärken zu besinnen.

Allerdings verlor das Team nun völlig den Faden. Eine Vielzahl von Ballverlusten und undisziplinierten Einzelaktionen bescherte dem Team aus Heidelberg-Kirchheim immer wieder leichte Ballgewinnen. Beim Stand von 16:26 nahm Trainer Frank Niedrig eine Auszeit, um seine Spielerinnen wachzurütteln, jedoch ohne Erfolg. So verloren sie das zweite Viertel 7:24, was auch gleichzeitig eine Vorentscheidung darstellte.