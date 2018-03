Anzeige

Der TV Brühl (im Bild Oliver Palme) ist in der Handball-Kreisliga auf einem guten Weg in Richtung Titel und Aufstieg in die Landesliga. Nach dem 26:16 gegen die SG Mannheim und dem Punktverlust des härtesten Verfolgers TSG Eintracht Plankstadt II haben die Brühler fünf Spieltage vor Schluss drei Minuspunkte weniger auf dem Konto, müssen allerdings auch noch in Plankstadt antreten. sz/ Bild: Lenhardt