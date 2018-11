TVB-Defensive hat nicht ihren besten Tag erwischt

Bei ihrem ersten Auftreten in Seckenheim unterlagen die Brühler Landesliga-Handballer der HSG Mannheim mit 31:36 (17:17). Die Niederlage kann durchaus als unglücklich angesehen werden, auch wenn der Sieg der HSG am Ende verdient war.

31 eigene Treffer haben nicht gereicht, weil die Brühler Deckung einschließlich der Torhüter nicht ihren besten Tag erwischt hatte. Oft wurde zu passiv agiert, was die HSG dankend annahm – allen voran der starke Stefan Tunkl, der alleine 14 Tore erzielte. Im Gegensatz dazu scheiterten die Gäste immer wieder am gegnerischen Torhüter oder hatten Probleme mit dem harzfreien Spielgerät. Trotzdem bot der TVB den Gastgebern lange Zeit Paroli. In der ersten Hälfte führten die Brühler schon mit vier Toren (7:3 und 8:4), die HSG schlug zurück und glich fast postwendend aus (9:9). Das Unentschieden galt auch noch nach 30 Minuten (17:17).

Mitte der zweiten Hälfte setzten sich die Hausherren zwar mit fünf Treffern ab (26:21), aber die kampfstarken Gäste schoben sich wieder heran (29:31). Erst in den letzten fünf Minuten machten die Mannheimer den Sack endgültig zu und kamen mit dem 36:31-Erfolg zu zwei weiteren Pluspunkten.

TVB: Faulhaber, Wild; Lüthke (2), O. Palme (3), Gaa (6), T. Schuhmacher (1), Schwab (2), J. Kraft (4), Noske (3), Dederichs (3), Häusler (4), Diehl (3). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.11.2018