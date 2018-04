Anzeige

Mit dem verdienten 31:22-Erfolg gegen die TSG Wiesloch machten die Handballerinnen des TV Brühl für den Badenliga-Spitzenreiter aus Nußloch die Tür zur Baden-Württemberg-Liga sperrangelweit auf. Bei noch drei ausstehenden Spielen – zumal mit einem überschaubaren Restprogramm – dürfte der SGN der Titel kaum noch zu nehmen sein. Mit dem deutlichen Sieg nach einer spielerisch, wie kämpferisch, mehr als überzeugenden Leistung ließen die Brühlerinnen die beiden letzten Katastrophenspiele in Rot und Heddesheim vergessen.

Beim TVB traten bis auf die Dauerverletzten die schmerzlich vermissten Anja Gross, Paula Lederer, Maren Röllinghoff und Denise Göbel wieder mit an. Das gab nicht nur der Spielentwicklung und Handlungsschnelligkeit völlig neue Impulse, wie Franz-Josef Höly vor der Partie erklärte. Seine Mädels setzten das von Beginn an um. In die gleiche Kerbe schlugen auch die spielstarken Gäste, deshalb entwickelte sich ein Spiel auf hohem Niveau mit sehr viel Tempo. Den Unterscheid machten die Abwehrreihen und der unbedingte Siegeswille. Wiesloch bekam weder die quirligen Brühler Spitzen, noch den Rückraum so richtig in den Griff. Auch der Wechsel der Formation von 5:1 in 6:0 half nichts. Die Gastgeberinnen deckten wieder offensiv mit großem Laufpensum und bekamen, je länger das Spiel dauerte, den Wieslocher Angriff immer besser unter Kontrolle. Ganz auszuschalten war der zwar nie, aber die lediglich 22 erhaltenen Treffer sagen einiges über die Kräfteverhältnisse des fairen Spieles aus.

Franz-Josef Höly war sehr zufrieden und stellte „einen verdienten Sieg seines Teams fest, das heute mit einer prima Leistung wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat.“