TVB holt sich schon den zweiten Sieg

Es war eine in zweierlei Hinsicht außergewöhnliche Begegnung der handball-Badenliga Frauen, die der TV Brühl am Ende verdient mit 25:23 gegen den TSV Rot gewann. Zum einen war es die Heimpremiere der Saison 2020/21, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, zum anderen boten beide Teams – Corona zum Trotz – eine ansprechende Leistung und eine spannende Partie obendrein.

Brühls Trainerin Kerstin Siebenlist ließ ihre Mädels ähnlich wie im Premierenspiel in Rintheim auflaufen. Der Mittelblock mit Maike Röschel, Joceline Tomann und Hannah Edelmann gilt in dieser Besetzung derzeit praktisch als alternativlos, dabei keineswegs als ungefährlich. Dazu gibt es mehrere Optionen in Abwehr und Angriff. Kreisläuferin Anja Gross gab zwischendurch den Rechtsaußen, Franziska Pristl bei Bedarf die zusätzliche Spielerin am Kreis. Die 5:1-Abwehrformation – den vorgezogenen Posten begleitete die reaktivierte Anja Hirsch – verrichtete ihren Dienst mit viel Laufarbeit und Engagement. Die Gäste wiederum, 6:0 deckend, vertrauten der Wurfkraft ihres Rückraums, der nie ganz auszuschalten war. Brühl hatte den besseren Start (3:0 /4:1). Dadurch ließ sich Rot allerdings wenig beeindrucken, auch nicht, als der Rückstand bis auf vier Tore angewachsen war (5:9). Beim 11:11 hatte der Gast erstmals ausgeglichen. Erst ein Treffer in der Schlusssekunde durch Pristl brachte den Gastgeberinnen die 14:13-Halbzeitführung.

Göbel vernagelt das Tor

In der zweiten Hälfte ging der jederzeit faire Schlagabtausch unvermindert weiter. Siebenlist brachte jetzt Abwehrspezialistin Sophia Schneider und auch immer öfter tauchte Anja Hirsch bei eigenen Angriffen mit vorne auf. Beides tat dem TV Brühl gut. Nachdem Rot wieder einmal den Ausgleich erzielt hatte (22:22), schien sich die Waage zugunsten der Gäste zu neigen. Das 23:22 (54.) sollte allerdings der letzte Roter Treffer gewesen sein. Ann-Kathrin Göbel im TV-Tor vernagelte jetzt gänzlich ihren Kasten, dazu bot die aufopferungsvoll kämpfende Deckung den Gästen kaum noch klare Torchancen mehr. Anja Hirsch und zweimal Anja Gross bescherten den Gastgeberinnen den am Ende verdienten 25:23-Erfolg.

Kerstin Siebenlist war sehr zufrieden: „Abgesehen von einigen Unkonzentriertheiten, vor allem in der zweiten Hälfte aufgrund des Kräfteverschleißes, haben wir vieles richtig gemacht und am Ende wurden wir für unseren Kampfgeist belohnt.“

TV Brühl: Göbel, Zimmermann; Li. Bühn (2), Gross (6), Henn, Pristl (3), Hirsch (2), Tomann (3), Handrick, Röschel (7/1), Schneider, Le. Bühn, Edelmann (2), Lederer. ako

