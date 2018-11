TVB-Kollektiv siegt gegen Karolin Kolb

Es war wohl wieder an der Zeit, dass der TV Brühl sein wahres spielerisches Gesicht zeigt. Das musste die bis dato in der Handball-Badenliga Frauen ungeschlagen führende HG Oftersheim/Schwetzingen leidvoll erfahren, denn sie unterlag den Gastgeberinnen mit 29:32 (13:19).

Der Erfolg der Brühlerinnen war zweifelsohne verdient, zeigten sie doch über weite Strecken der auf hohem Niveau stehenden Partie die besseren Leistungen und wirkten dabei mannschaftlich geschlossener. Die Einstellung stimmte genauso wie Einsatzwille und Kampfbereitschaft. Die in den letzten Spielen durchaus ausbaufähige Abwehrleistung war ein weiterer Baustein des Erfolgs. Von der HG erzwungene und notwendige Laufarbeit wurde fast komplett durchgezogen, gepaart mit der entsprechenden Aggressivität zeigte das die angepeilte Wirkung.

Allein 22 Tore erzielt

Die offensive Brühler Deckung bereitete den angriffslustigen Gästen vielerlei Probleme, die alleine von Karolin Kolb nicht zu lösen waren. Die Dauertorschützin – sie traf 22-mal, war kaum in Schach zu halten. Sie strahlte ständig Torgefahr aus und vollendete fast nach Belieben. Doch sie allein war zu wenig, um beim Lokalrivalen zu bestehen, denn vom Rest des Tabellenführers kam nicht sonderlich viel.

Die Brühler Angriffsaktionen liefen koordinierter ab und waren vom Gegner nur schwer zu lesen. Das Spiel des Gastgebers lebte auch von seinen Überraschungsmomenten, vom glänzend aufspielenden Mittelblock, bestehend aus Maike Renkert und Maren Röllinghoff, aus dem Rückraum durch Paula Lederer und auch vom Kreis durch Anja Gross.

Es war das erwartete Spitzenspiel mit hohem Tempo über 60 Minuten. Es gab kein langes Abtasten (3:3), danach bekam Brühl das Spiel besser in den Griff und lag zehn Minuten später bereits in beeindruckender Manier in Front. Eine erste HG-Auszeit brachte keinen Umschwung in die eigenen Aktionen, im Gegenteil, denn nach 22 Minuten hieß es 15:7 für den TVB. Oftersheim/Schwetzingen wechselte die Torhüterin. Für die glücklose Ann-Kathrin Göbel kam Bianca Stan zwischen die Pfosten. Sandra Lauerwald gewann aber das Torfrauen-Duell um Längen.

Außerdem zeigten die Gäste, dass sie sofort die Finger in die Wunden legten, wenn beim TVB nicht alles klappte. Drei Tore in Folge ließen erkennen, dass sich die HG mit dieser Art des Spielstandes nicht zufrieden geben wird. Brühl fing sich danach wieder und zur Pause war der alte Abstand fast wieder hergestellt.

In der zweiten Hälfte zunächst der gleiche Spielverlauf: Auf Gästeseite Karolin Kolb, auf Brühler Seite die variablen und effektiven Aktionen, die immer wieder zu Toren führten. Aber selbst der scheinbar klare Vorsprung war noch kein Ruhekissen, da die HG einige wenige Brühler Ballverluste bestrafte.

Die spielstarken Gäste brauchten keine vier Minuten, um plötzlich bis auf zwei Treffer heranzukommen (31:29) – natürlich durch weitere drei Tore von Kolb. Eine Brühler Auszeit im richtigen Moment brachte wieder Ruhe ins eigene Spiel. Der zwölfte Treffer von Paula Lederer machte den letzten vagen Hoffnungen der Gäste einen weiteren Strich durch die Rechnung. Am Ende der rassigen Partie hatte der TVB der HG nicht nur die erste Saisonniederlage beigebracht, sondern auch für einen Führungswechsel in der Tabelle gesorgt. Den Platz an der Sonne hat jetzt Viernheim inne. Die Hessinnen haben erst eine Niederlage in ihren Büchern stehen – die stammt aus dem 24:35 gegen den TV Brühl. Wie sich die Bilder gleichen. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018