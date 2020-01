TVB kräftig abgewatscht

Die Badenligapartie in Wiesloch stand für die Handballerinnen des TV Brühl schon länger unter äußerst ungünstigen Vorzeichen und endete praktisch wie erwartet mit einer 13:28 (6:11)-Pleite.

Die Verantwortlichen hatten versucht, das Spiel zu verlegen, wegen Terminproblemen war dies nicht möglich. So musste der TVB mit einer Mannschaft antreten, die es so noch nie gegeben hatte. Für Trainerin Kerstin Siebenlist bedeuteten diese Hiobsbotschaften praktisch den Umbau des gesamten Teams. Ohne etatmäßigen Rückraum rückten abwechselnd Lisa Naber, Anja Gross und Jule Patzschke in ungewohnte Rollen. Am Kreis versuchten Malin Handrick und Anne Lederer ihr Glück und auf Linksaußen kam erstmals Victoria Böhrer zum Zug.

Da war es natürlich naheliegend, dass weder Lauf- noch Passwege einigermaßen funktionierten, einstudierte Spielzüge gänzlich entfielen und das Heil lediglich in Einzelaktionen zu suchen war. Unter diesen Umständen klappte das Defensivverhalten über 45 Minuten überraschend gut.

Auch der Gegner sprudelte nicht gerade vor Spielfreude, aber an diesem Tag reichten alleine schon Pia Hilgenhaus und Johanna Sauter, die mit insgesamt 13 Treffern genauso erfolgreich waren, wie das gesamte Gästeteam. Brühl hielt in den ersten 20 Minuten noch erstaunlich gut mit (8:6), bevor Wiesloch den Vorsprung scheinbar ohne große Mühe bis zur Pause ausbaute. Die zweite Hälfte begann zwar mit einem TVB-Treffer durch Vanessa Henn, vier TSG-Tore in Folge ließen die Differenz weiter anwachsen (17:7). Die Gäste verkürzten noch auf 21:13, bevor Wiesloch seine restlichen sieben Treffer erzielte. Brühl war am Ende demoralisiert und hatte sich aufgegeben, das Rückzugsverhalten fand in den letzten Sequenzen nicht mehr statt. Darüber hinaus reihten sich viele technische Fehler aneinander.

Lob für Neulinge

Siebenlist meinte: „Es war unter den personellen Gegebenheiten das zu erwartende Schützenfest für Wiesloch, wobei der Sieg für die TSG um einige Tore zu hoch ausgefallen ist. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen und gerade die beiden Neulinge, Jule Patzschke und Victoria Böhrer haben ihre Sache gut gemacht.“

TVB: Pristl, Zimmermann; Li. Bühn (1), Gross, Henn (3/2), Patzschke, Naber (2), Tomann (2), Handrick (4), S. Schneider, Le. Bühn (1), Lederer, Böhrer. ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.01.2020