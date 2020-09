TVB ohne, HG mit Publikum

Aus nachvollziehbaren Gründen werden die Brühler Handball-Heimspiele zunächst ohne Zuschauer über die Bühne gehen müssen. „Das ist zwar mehr als nur schade, aber besser so, als überhaupt nicht gespielt“ – mit dieser Erkenntnis gehen die Brühler Frauen in ihr erstes Badenliga-Heimspiel. Nach dem hart erkämpften 30:29-Erfolg beim TSV Rintheim heißt der Gegner an diesem Sonntag (16.30 Uhr) TSV Rot, der wiederum seinen Aufgalopp gegen Wiesloch mit 20:21 verloren hatte. Ein enges Spiel scheint vorprogrammiert.

Die Brühlerinnen, derzeit personell dezimiert, treten mit dem gleichen Team an wie vor Wochenfrist. Lediglich Sophia Schneider, ein wichtiger Baustein im Mannschaftsgefüge, steht wieder zur Verfügung.

Saase mit Trainer Dojcak

Die HG Oftersheim/Schwetzingen steht nun mit ihrem Gast HG Saase vor einem echten Gradmesser. Dieser kommt mit neuem Coach nach Oftersheim, der aber als Schwetzinger keine weite Anfahrt hat. Branko Dojcak ist jetzt für das Bergstraßen-Team zuständig.

Sein ebenfalls neuer Gegenüber bei der HG O/S, Franz-Josef Höly, blickt dem Aufeinandertreffen (mit Zuschauern) gespannt entgegen, schaut aber vorrangig auf seine eigene Truppe. „Was wir in Heddesheim schlecht umgesetzt haben waren erste und zweite Welle. Auch unser Angriffspiel war noch sehr statisch. Wir verpassten, in die Nahtstellen zu gehen, liefen oft parallel zu Abwehr. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns und schauen, dass wir uns gegen Saase verbessert zeigen.“ ako/mj

