TVB prüft den Aufsteiger

Der anstehende Spieltag im Badischen Handball-Verband startet bereits am Donnerstag. Sowohl Frauen-Badenligist TV Brühl wie auch die Eppelheimer Kolleginnen in der Landesliga sind gefordert.

Die TVE-Frauen treten um 20 Uhr beim Ladenburger SV an. Und dies dürften sie mit stolz geschwellter Brust tun. Denn Eppelheim ist derzeit das einzige ungeschlagene Team der Nordstaffel und steht somit an der Tabellenspitze. Die Aussage dieser Klassementsplatzierung ist aber marginal, denn die beiden anderen Spiele des letzten Wochenendes endeten unentschieden. Andere Mannschaften wie zum Beispiel auch der Gastgeber in der Römerstadt starten erst jetzt oder sogar noch viel später in die Saison.

Dem TV Brühl steht mit Aufsteiger TV Dielheim eine bisher noch völlig unbekannte Größe gegenüber. Hier ist die Situation ähnlich wie in der Landesliga. Für die Gäste ist es die erste Partie überhaupt, während der TVB bereits Punkte gesammelt hat. Nicht nur nach den gezeigten Leistungen gegen Wiesloch müsste dem Badenliga-Inventar ein weiterer Erfolg durchaus zuzutrauen sein. Schließlich hat Brühl letzte Saison die meisten Zähler gesammelt und trifft auf einen unerfahrenen Neuling.

Dielheim wird sicher gut daran tun, sich auf Schwerstarbeit in der Defensive einzustellen. Dort lag – trotz Erringen des Verbandsliga-Titels – das Manko des Kraichgau-Teams. Allerdings muss sich auch der Gastgeber auf ein Anrennen auf seine Abwehr gefasst machen. Denn im Torwerfen war der TVD wahrlich meisterhaft. mj/ako

