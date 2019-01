TVB startet mit Auswärtssieg in die Rückrunde

Nach zweimonatiger Pflichtspielabstinenz war der Rückrundenbeginn in Schriesheim eine erste Standortbestimmung für den Handball-Badenligisten TV Brühl. Durch den klaren 32:24 Erfolg fiel diese natürlich positiv aus und bescherte den Gästen Tabellenplatz sechs, während die Bergsträßerinnen immer noch auf ihren zweiten Saisonsieg warten.

Brühl in Bestbesetzung – es fehlte lediglich krankheitsbedingt Linksaußen Lisa Bühn – war als Favorit in diese Partie gegangen und wurde dieser Rolle auch während der gesamten Spielzeit gerecht. Es war zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber die spielerischen Vorteile lagen eindeutig auf Seiten der Gäste. Brühl trat mit viel Tempo nach vorne auf, dazu mit variablem Positionsspiel, gelungenen Kombinationen und effektiven Abschlüssen.

Richtige Antworten parat

Anders die Gastgeberinnen: Sie standen vor allem im Mittelblock kompakt in ihrer 6:0-Abwehrformation, im Angriff fehlte es hingegen an Tempo. Es waren meist mit Wucht vorgetragene Einzelaktionen, die zu eigenen Treffern führten. Das war jedoch nicht genug, um die Partie siegreich zu gestalten, da die Gäste die richtigen Antworten parat hatten. Nach Ablauf der ersten zehn Minuten (6:6) begann der TVB, sich abzusetzen. Nach weiteren zehn Minuten lagen sie mit vier Toren vorne (13:9). Es war kein berauschendes Spiel, daher begingen die Gäste auch mehrere Flüchtigkeitsfehler, sonst wäre das Spiel schon früh vorentschieden gewesen. So blieb es bis zur Pause bei der gleichen Tordifferenz (16:12).

Nach Wiederbeginn tauschte Trainer Franz-Josef Höly wie verabredet gleich blockweise aus, alle Spielerinnen bekamen genügend Einsatzzeiten. Das wirkte sich jedoch nicht qualitätsmindernd aus. Im Laufe der zweiten Hälfte schwanden bei den Gastgeberinnen auch zusehends die Kräfte. In der Schlussviertelstunde rückten die Gäste die Kräfteverhältnisse in die richtigen Bahnen. Aus dem 25:21 machten sie innerhalb von fünf Minuten ein beruhigendes 29:22. Damit war die Partie entschieden. Am Ende stand ein klarer 32:24 Erfolg, der die berechtigte Hoffnung nährt, auch im nächsten Heimspiel gegen Tabellenführer Viernheim erfolgreich zu bestehen.

Franz-Josef Höly war zufrieden mit der Leistung seiner Mädels: „Das erste Spiel nach der überlangen Pause war nicht so einfach. Wir wussten nicht, wo wir stehen. Der Sieg war hochverdient, aber leicht gefallen ist er uns nicht. Jetzt warten wir auf den Spitzenreiter, aber das wird ein völlig anderes Spiel.“

TVB: Lauerwald, Zimmermann; Röllinghoff (4), Gross (1), Siebenlist (5/3), Henn (2), Pristl (1), Renkert (5), Tomann (4), P. Lederer (2/1), L. Patzschke (4), S. Schneider (3), Le. Bühn (1). ako

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.01.2019