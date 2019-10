TVB steht völlig neben sich

Wer geglaubt hatte, dass die Partie gegen Rot für die Brühler Badenliga-Handballerinnen quasi einem Spaziergang gleichen würde, sah sich 60 Minuten lang wie im falschen Film. Der Superleistung vor Wochenfrist in Nußloch folgte in eigener Halle ein spielerisches Desaster, die Gäste gewannen, ohne selbst glänzen zu müssen, verdient mit 25:21 (16:9).

Für die Niederlage – nicht für das Zustandekommen – gab es logische Erklärungen. Zum einen, dass es in einer neu formierten Mannschaft irgendwann Rückschläge geben muss, zum zweiten, dass mit Sophia Schneider ein Stabilitätsfaktor in der immer noch etwas fragilen Abwehr fehlte. Darüber hinaus war Maike Renkert mit einer Daumenverletzung gehandicapt. Sie begann sehr vorsichtig und war deshalb in der ersten Hälfte nicht die gewohnte Leaderin. Das verunsicherte anscheinend das komplette Team, in dem niemand Normalform erreichte.

Die Gäste erkannten sehr schnell, was gegen die favorisierten Brühlerinnen getan werden muss, um erstmals beim TVB zu punkten. Rot verfügte über einen ordentlichen Rückraum, erspielte sich über den Kreis jede Menge Tormöglichkeiten und in der eigenen Abwehr genügte es völlig, Maike Renkert nicht aus den Augen zu lassen.

Viele technische Fehler

Rot führte bereits schnell mit 4:0, erst nach fast neun Minuten erzielte Brühl den ersten Treffer. Bis dahin hatten die Gastgeberinnen, denen in den 30 Minuten von Hälfte eines praktisch nichts gelang, schon unglaublich viele technische Fehler hinter sich. Aus dem anfänglichen 1:4 wurde nach 20 Minuten ein erschreckendes 4:12. Wie würde das enden? Trainerin Kerstin Siebenlist hatte da bereits die ersten Umstellungen vorgenommen. Trotz zweier verworfener Siebenmeter pendelte sich der Rückstand auf diesem Level ein. Zur Pause führte Rot mit 16:9.

Die Anfangsviertelstunde der zweiten Hälfte war die beste Phase der Gastgeberinnen. Sie glänzten nicht, aber sie kämpften. Das allein reichte schon, um bis zur 46. Minute auf 18:20 zu verkürzen. Mehr war nicht drin, technische Fehler und unnötige Strafzeiten verhinderten Positiveres. So hatten es die Gäste, die klug ihr Spiel zu Ende spielten, leicht, mit dem 25:21-Erfolg die beiden Punkte zu ergattern.

Trainerin Kerstin Siebenlist: „In der ersten Halbzeit haben wir kollektiv versagt. Danach wurde es etwas besser, aber zum Gewinnen reichte es nicht. Das Spiel müssen wir schnellstens abhaken und uns wieder auf unsere Stärken besinnen.“

TVB: S. Pristl, Zimmermann; Li. Bühn, Handrick (2), Gross (4), Edelmann (1), Henn (1), F. Pristl (1), Renkert (8/2), Tomann (1), Röschel (3), Lederer. ako

