Wer sich nur um die die nackten Zahlen kümmert, für den mag es eine positive Überraschung sein, wer die Partie gesehen hat, für den kann es überhaupt keinen Zweifel gegeben haben, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat: Und das war eindeutig der TV Brühl, der die HG Saase in deren eigener Halle mit 33:26 (14:11) geschlagen hat. Der Erfolg der Gäste kam vielleicht etwas überraschend, zumal beim TVB diesmal mit Sandra Lauerwald und Sophia Schneider zwei weitere Spielerinnen nicht mit am Start waren.

Von der HG, die das Hinspiel in Brühl mit 35:31 für sich entschieden hatten, erwarteten die Protagonisten eine stürmische Anfangsphase. Die fand statt, aber auf der gegenüberliegenden Seite. Brühl begann die Partie mit viel Tempo, sehenswerten Kombinationen und gezielten Abschlüssen.

Maike Renkert und Maren Röllinghoff waren von der HG-Abwehr nicht in den Griff zu bekommen. Sie setzten sich in den 1:1-Situationen immer wieder durch und waren, wenn überhaupt, nur strafwurfwürdig zu bremsen. Die wiederum wurden sämtlich von Paula Lederer souverän verwandelt, die außerdem noch fünfmal aus dem Rückraum traf. Ehe sich die Gastgeberinnen versahen, stand es nach zwölf Minuten 8:1 für das Gegenüber. Erst als den Gästen die ersten Fahler unterliefen, Ballverluste und übereilte Abschlüsse, kam Saase ins Spiel und wie aus dem Nichts hieß es plötzlich nur noch 8:6. Der TVB hielt in der Folge die Gastgeberinnen weiter auf Distanz. Zur Halbzeit führte Brühl mit 14:11.