Wer hätte das gedacht? Mit einer wahrhaft herausragenden Leistung hat Handball-Frauen-Badenligist Brühl die favorisierten Viernheimerinnen mit 40:24 (20:12) förmlich deklassiert. Das ungewöhnliche an den nackten Zahlen ist die Tatsache, dass der Gästeerfolg selbst in dieser Höhe völlig in Ordnung ging.

Noch vor dem Spiel hatte Trainer Franz-Josef Höly seine Mädels vor den Hessinnen gewarnt: „Gegen diesen Gegner haben wir zu Hause mit 22:29 verloren. Viernheim war in der laufenden Runde die bisher beste Mannschaft, die uns auf den Zahn gefühlt hat. Natürlich wollen wir das heutige Spiel gewinnen, das wird uns aber nur gelingen, wenn bei uns über 60 Minuten alles tadellos funktioniert. Und das nicht nur vor dem Hintergrund der nächsten personellen Hiobsbotschaft in Form des längeren verletzungsbedingten Ausfalls von Abwehrspezialistin Lisa Naber, für die Saison beendet scheint.“

Keine guten Voraussetzungen für die Partie gegen den bekannt offensivstarken TSV. Allerdings schienen diese Voraussagen bereits nach wenigen Minuten zu Makulatur zu verkommen, denn von Beginn an brannte Brühl ein spielerisches Feuerwerk ab, dass dem Gastgeber Hören und Sehen verging. Die körperlich unterlegen Gäste kombinierten sich wie selbstverständlich durch die gegnerische 6:0-Deckung, die nie eine Einstellung zu den schnellen Angriffen des TVB fand.