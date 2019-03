TVE mit neuem Schwung

Entspannt blickt Handball-Verbandsligist TV Eppelheim auf das anstehende Aufeinandertreffen mit der TGS Pforzheim II voraus, die auf Rang 4 angesiedelt ist. Trotzdem will beim TVE jeder alles dafür, die minimale Titelchance zu wahren, vielleicht leistet sich Leutershausen II ja doch noch zwei Ausrutscher. Und dann wären die Eppelheimer sicherlich gerne zur Stelle.

Grundlage für diesen vorsichtigen Optimismus war die letzte Partie in Dossenheim, die der TVE trotz harzfreier Halle und einiger Ausfälle mit 30:28 (13:13) für sich entschieden hatte. Das Momentum eines Blitzstarts (0:4) war jedoch zunächst schnell dahin (7:4), bis zur Pause blieb das Geschehen dann eher offen. Die zweite Hälfte sah dann die Gäste, die eine Verunsicherung währen einer Zeitstrafe von TSG-Spielertrainer Nicolai Elfner nutzte (15:19), ständig vorne. Viele Faktoren trugen zum Erfolg bei, da war die überragende Leistung von dem durchspielenden Spielmacher Philipp Stotz, die Kaltschnäuzigkeit von Dominik Sommer, der alle Strafwürfe verwandelte, und die Treffsicherheit von Carsten Geier. Trainer Sebastian Dürr war von seinem Team begeistert: „So etwas hätte ich mir nicht im Traum vorgestellt. Dabei mussten wir in der zweiten Hälfte auf Haupttorschützen Mirko Hess verzichten, der aufgrund einer Knöchelverletzung nur noch zuschauen konnte. Aber mit dieser Moral ist vieles möglich, ich bin stolz auf das Team.“

TVE: Kriechbaum, N. Brendel; P. Brendel, Späth, Stotz (5), Föhr (4), Huckele, Hofmann (2), Marz (2), Hess (2), Geier (6), Stroh (1), Dennhardt, Sommer (8/7).

TVB kann Lage verbessern

Der TV Brühl kann indes beim TSV Malschenberg (Sonntag, 18 Uhr) seine Lage in der Landesliga punktemäßig noch mehr verbessern, wird seinen aktuellen achten Platz aber in jedem Fall in keine Richtung verlassen. Der Gastgeber dürfte aber auch sehr motiviert sein, denn er gehört zu den sieben Teams, die noch die Möglichkeit haben, den Staffelsieg unter sich auszumachen. mj/we/ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019