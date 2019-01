U-20-Länderspiel in Sandhausen

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft startet ins Jahr 2019 – und das mit einem Höhepunkt. Am Freitag, 22. März, treffen die DFB-Junioren auf Portugal. Gespielt wird im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen. Der Anpfiff ertönt 20.30 Uhr, Eurosport überträgt das Länderspiel live. Für die Heimpartie sind ab sofort die Eintrittskarten erhältlich – auch im SZ-Kundenforum am Schlossplatz.

„Die Vorfreude unserer Junioren auf den Länderspiel-Auftakt ist groß, wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen“, sagt Meikel Schönweitz, seit 1. Januar Cheftrainer der U-Nationalmannschaften. „Die U 20 trifft mit Portugal auf einen starken Gegner, ich erwarte eine Partie auf hohem Niveau.“

Der DFB verkauft verschiedene Tickets für 3 Euro (Stehplatz unüberdacht), 4 Euro (Stehplatz überdacht), 6 Euro (Sitzplatz unüberdacht) und 8 Euro (Sitzplatz überdacht) – beim Vorverkauf können Gebühren anfallen. Darüber hinaus bietet der DFB in Kooperation mit dem Badischen Fußballverband (BFV) die begehrten Jugendsammelbestellungen (Stehplatz 2 Euro, Sitzplatz 4 Euro) an für Gruppen und Vereine ab vier Personen.

Alle Tickets können online unter www.dfb.de/tickets bestellt werden.

