Über 300 Athleten aus fünf Bundesländern am Start

Der 1. Budo Club Schwetzingen ist bekanntermaßen die erste Adresse, wenn es um die Ausrichtung von Judo-Turnieren geht. So war es auch wieder, als von nah und fern die jungen Kampfsportler in die Schwetzinger Nordstadthalle zum 22. Winner- Schneemann-Turnier strömten. Die Palette reichte von den kleinsten Kämpfern der Jahrgänge U 10, bis hin zu den U 15. Sie alle maßen sich im fairen Wettstreit auf den vier Kampfflächen.

Und in allen Altersklassen gab es sehenswerte sportliche Leistungen, gleichermaßen bei den Jungs, wie bei den Mädchen. Clubchef Jürgen Pfau war nach Ende der Großveranstaltung rundum zufrieden, mit dem, was sich in Schwetzingen abgespielt hat. Seine erfahrene Crew leistete wieder einmal Schwerarbeit, um allem gerecht zu werden. Um es vorwegzusagen, es klappte alles wie am Schnürchen. Gar nicht so einfach, denn immerhin waren über 300 junge Athleten aus fünf Bundesländern zu Gange, um sich sportliche Meriten zu verdienen.

Streitmacht des Gastgebers

Der gastgebende BCS ging mit einer zahlenmäßigen wahren Streitmacht auf die Matten. Alexander Pfau, Markus Thiemann und Jens Macheledt hießen die erfahrenen Trainer, die ihre jeweiligen Schützlinge bestens vorbereitetet in die Kämpfe schickten. Die wahre Größe offenbarte sich immer dann, wenn ihre Kids geschlagen das Feld räumen mussten. Da wurde getröstet, Mut zugesprochen und moralisch wieder aufgebaut.

Im Gegensatz dazu ist der Gemütszustand der Gewinner logischerweise ein ganz anderer. Der Lohn für die, die es bis auf das berühmte Treppchen geschafft hatten, waren am Ende Pokale, Medaillen und Urkunden und das Versprechen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. ako

